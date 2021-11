SV Union Velbert II möchte sich im Mittelfeld festsetzen

Tim Köchling wird für den SV Union Velbert II wohl an der Platte stehen in der 3. Bundesliga Nord.

Niederberg. Union Velbert II bietet sich am Wochenende in der 3. Bundesliga eine gute Chance, Schwarz-Weiß Velbert ist klarer Favorit in der NRW-Liga.

In der 3. Bundesliga tritt SV Union Velbert II beim SVH 1945 Kassel an und möchte weitere Punkte für den Klassenverbleib sammeln. Die erste Herrenmannschaft des SV Union hat spielfrei. In der NRW-Liga bekommt es der TTC SW Velbert mit Spitzenreiter Spvgg. Meiderich 06/95 zu tun. Beim TTC Herne-Vöde gibt SV Union Velbert III die Visitenkarte in der Verbandsliga ab.

Union Velbert II kann den Abstand zu den Abstiegsplätzen erhöhen

In Kassel gibt es für SV Union II die Chance durch einen Erfolg den Abstand zu den Abstiegsplätzen in der 3. Liga auszubauen. Die Gastgeber erwarten am Samstagabend nach drei Wochen Pause Borsum und spielen am Sonntag (ab 14.15 Uhr) gegen die Unioner. Kassel hat bislang nur gegen Fehlheim gewonnen und gegen Bargteheide ein 5:5-Remis erzielt. Das Team ist aber ausgeglichen besetzt.

Die Velberter imponierten zuletzt mit einem 5:5 gegen Borsum und wollen ihren Tabellenplatz im Mittelfeld festigen. Voraussichtlich wird das Team in der Besetzung der Vorwoche antreten.

Schwarz-Weiß Velbert ist klarer Favorit

Eine schwere Aufgabe wartet in der NRW-Liga auf den TTC SW Velbert. Nach dem glatten Erfolg gegen Düsseldorf III geht es nun zum Tabellenführer Spvgg. Meiderich 06/95. Die Duisburger haben bisher alle sechs Spiele gewonnen, wobei ein 9:3 das „schlechteste“ Ergebnis war.

Das sagt einiges über die Stärke des Teams aus, bei denen gleich fünf Spieler noch ohne Niederlage sind. An Position eins spielt mit Christian Strack ein Akteur, der im Vorjahr noch beim SC Buschhausen in der 3. Liga aufgeschlagen hat. Aufgrund der erspielten Ergebnisse haben die Velberter nur eine Außenseiterchance.

Union III trifft auf den TTC Herne-Vöde, Schwarz-Weiß II auf die Solingen Blades

Beim TTC Herne-Vöde (das Spiel findet auf Wunsch der Gastgeber bereits am Samstag ab 15 Uhr statt) könnte der in dieser Saison nur wenig geforderte Spitzenreiter SV Union Velbert III auf mehr Gegenwehr als zuletzt treffen. Die Hausherren haben nur die erste Partie gegen Schalke verloren und danach sechs Siege in Serie herausgespielt. Man darf gespannt sein, ob die Herner das Team um Tomas Janasek ernsthaft gefährden können.

In der Bezirksklasse spielt TTC SW Velbert II bei Solingen Blades. Die Klingenstädter stehen im Mittelfeld der Tabelle (drei Siege, vier Niederlagen) und dürften den Tabellenführer (sieben Siege) nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen können. Es wird allgemein ein Sieg der „Schwarz-Weißen“ erwartet. Nachbar SV Union Velbert IV hat diesmal spielfrei.

Ebenfalls ohne Einsatz bleibt die erste Jungenmannschaft des SV Union in der NRW-Liga. Das zweite Nachwuchsteam tritt beim Nachbarn TTC Wuppertal an, der nur zwei Plätze hinter dem SVU rangiert und im unteren Paarkreuz gut aufgestellt ist. In Bestform könnte es für die Velberter zu einem Erfolgserlebnis reichen.

Die Damen der Langenberger SG und des Post SV Heiligenhaus haben ihre Vorrunde bereits beendet.

