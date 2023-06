Stina Goldau sprintet bei Hochschul-DM auf Rang vier

Velbert. Velberter SG darf sich auch über weitere gute Leistungen und beachtliche Platzierungen freuen. Hier die positive Bilanz von den letzten Starts.

Stina Goldau von der Velberter SG belegte bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Darmstadt mit der 4x100 m Staffel der Ruhruniversität Bochum einen ausgezeichneten vierten Platz. Zusammen mit ihren Kommilitoninnen, die alle für die LG Olympia Dortmund sowie den USC Bochum starten, hatte sie sich gezielt auf diese Titelkämpfe vorbereitet.

Beim stark besetzten Borsig-Meeting in Gladbeck startete Stina Goldau erst zum zweiten Mal über die anspruchsvollen 400 m Hürden. Mit 65,60 Sekunden pulverisierte sie ihre Bestzeit um knapp drei Sekunden und lief auf Rang drei.

Starke Leistungen zeigte die Velberter SG auch an anderer Stelle. Lara Lensing (W15) sprang in Recklinghausen im Weitsprung mit 4,34 m persönliche Bestleitung und wurde Vierte. Fabienne Lange (U18) hatte mit den Windverhältnissen zu kämpfen und belegte mit 4,18 m Platz sechs.

Neele Franke siegt im Weitsprung

Maximilian Witte (U18) qualifizierte sich bei seinem ersten Wettkampf über 100 m für den Endlauf, wo er in 12,32 Sekunden Platz fünf belegte. Über 200 m kam er in 24,90 Sek. auf Rang vier. Clemens Werner sprintete bei den Männern über 100 m (12,32 Sek.) auf Rang sechs und wurde über 200 m (24,77) Zweiter.

Über 100 m freuten sich Nadine Lange (13,60) und Neele Franke (13,76) bei den Frauen über die Plätze zwei und drei. Neele Franke zeigte zudem einen Aufwärtstrend im Weitsprung. In Essen gewann sie die Konkurrenz mit 4,58 m, in Recklinghausen belege sich mit 4,71 m Rang drei. Silas Soschinski (11,93), Clemens Werner (11,98) und Daniel Ottenjahn (12,19) überzeugten in Essen über die 100 m. Mit Cedric Mieden gewannen sie zudem die 4x100 m-Staffel. Antonia Dörmann belegte über 200m (29,63) Rang 6.

Bei den Regionsmeisterschaften der U14 in Essen kam Magnus Schlücker beim Ballwurf mit 43,5 m auf Platz fünf. Beim Weitsprung verpasste er den Endkampf um wenige Zentimeter (4,18 m).

