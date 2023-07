Start der SSVg. Velbert machbar und etwas Besonderes

Velbert. Regionalliga-Aufsteiger SSVg. Velbert startet zu Hause gegen SV Lippstadt. Am zweiten Spieltag wartet gleich ein Highlight auf den Neuling.

Der Spielplan für die Fußball-Regionalliga ist veröffentlicht, und der Start wird gleich ein Kracher, denn am ersten Spieltag (Freitag, 28. Juli) treffen auf dem Aachener Tivoli in Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV zwei Titelanwärter aufeinander – das vermutlich vor großer Kulisse.

Aufsteiger SSVg Velbert hat es relativ gut getroffen. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas empfängt einen Tag später den SV Lippstadt. Zwar kein „geiler Auftakt“, wie ihn sich Pappas gewünscht hatte, aber auf den ersten Blick sicherlich eine durchaus machbare Aufgabe. Und ein Erfolg zum Saisonauftakt könnte bei aller Aufstiegseuphorie auch für weiteres Selbstvertrauen sorgen, das man als Neuling immer gut gebrauchen kann.

Am zweiten Spieltag wartet besonderer Gegner auf SSVg. Velbert

Ein großer Gegner ist es dann aber am zweiten Spieltag, wenn die Spielvereinigung bei Rot-Weiß Oberhausen gastiert. Dort hat Trainer Pappas selbst jahrelang gespielt und als Trainer gearbeitet. Und schon vor der Veröffentlichung des Spielplanes räumte der Coach ein, dass es für ihn schon ein besonderes Duell sei. „Aber die Zeit ist längst vorbei“, schränkte er ein. „Ich kenne noch ein paar Leute und freue mich auf sie, RWO hat immer eine gute Mannschaft.“

Regionalliga-Aufsteiger SSVg. Velbert bereitet sich auf den Saisonstart gegen SV Lippstadt vor. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Am dritten Spieltag kommt Mitaufsteiger FC Gütersloh in die Velberter IMS-Arena. Das ist auf dem Papier dann wieder ein Duell auf Augenhöhe. Also eine gute Chance, schon früh Punkte einzufahren für den Klassenerhalt, der für die SSVg absolute Priorität besitzt. Die Rückrunde beginnt bereits am 2. Dezember, nach dem Heimspiel gegen RWO am 9. Dezember geht es in die Winterpause.

Übrigens ist auch die Heimpremiere gegen Lippstadt etwas Besonderes für die „Blauen“. 2012 schafften sie erstmals den Sprung in die Regionalliga und hatten sich dabei in zwei Aufstiegsspielen eben gegen jene Lippstädter durchgesetzt.

Der Spielplan 2023724 aus Sicht der SSVg. Velbert

Freitag, 28. Juli

Alemannia Aachen - Wuppertaler SV

Samstag, 29. Juli

SC Wiedenbrück - RW Oberhausen

SC Paderborn U23 - FC Gütersloh

FC Wegberg-Beeck - Fortuna Düsseldorf U23

1. FC Köln U23 - SC Fortuna Köln

SV Rödinghausen - Rot Weiss Ahlen

FC Schalke 04 U23 - 1. FC Bocholt

Bor. Mönchengladbach U23 - 1. FC Düren

SSVg Velbert - SV Lippstadt

Sa., 5. August: RW Oberhausen - SSVg Velbert

Sa.: 12. August: SSVg Velbert - FC Gütersloh

Sa.: 19. August: Fort. Düsseldorf U23 - SSVg Velbert

Sa., 26. August: SSVg Velbert - Fortuna Köln

Sa., 2. September: RW Ahlen - SSVg Velbert

Sa., 16. Sept.: SSVg Velbert - 1. FC Bocholt

Sa., 23. Sept.: FC Düren - SSVg Velbert

Sa., 30. Sept.: SSVg Velbert - Wuppertaler SV

Sa., 7. Oktober: Bor. Mönchengladbach U23 - SSVg Velbert

Sa., 14. Okt.: SSVg. Velbert - Schalke 04 U23

Sa., 21. Okt.: SV Rödinghausen - SSVg Velbert

Sa., 28. Okt.: SSVg Velbert - 1. FC Köln U23

Sa., 4. November: FC Wegberg-Beeck - SSVg Velbert

Sa., 11. Nov.: SSVg Velbert - SC Paderborn U23

Sa., 18. Nov.: SC Wiedenbrück - SSVg Velbert

Sa., 25. Nov.: SSVg Velbert - Alemannia Aachen

Sa., 2. Dezember: SV Lippstadt - SSVg Velbert (Start Rückrunde)

Sa., 9. Dez.: SSVg Velbert - RW Oberhausen

Winterpause endet am 3. Februar 2024.

