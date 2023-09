SSVg Velbert – Wuppertaler SV: Das müssen die Fans wissen

In der IMS-Arena wird es voll: Das Derby zwischen der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV steht an.

Velbert. Anfahrt, Kassen, Tickets: Hier gibt es alle Informationen für das anstehende Regionalliga-Derby zwischen der SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV.

Endlich, darauf hat die SSVg Velbert nach dem Regionalliga-Aufstieg besonders hingefiebert: Das Derby gegen den Wuppertaler SV steht an. Aus Sicht des Gastgebers ist das Duell an diesem Freitag ein großes Ereignis und auch die Medien haben großes Interesse bewiesen, wie die ungewöhnlich hohe Anzahl von Akkreditierungsanfragen beweist.

Auch die Zuschauerzahlen werden sicherlich dokumentieren, welche Bedeutung dieses Duell in der Region hat. „Es ist natürlich schwer vorauszusagen, wie viele Zuschauer wir tatsächlich haben werden, aber ich gehe schon von mehr als 2000 Besuchern aus“, glaubt Detlev Czoske, der Organisationsleiter der SSVg. „Ich habe mir sagen lassen, dass die Wuppertaler die Karten immer erst sehr spät kaufen“, sagte der Funktionär, der darauf hinweist, dass für die Gästefans an der Tageskasse noch Stehplatzkarten für alle drei Blöcke auf der Gegengeraden zum Preis von 11 Euro (ermäßigt 9 Euro) erhältlich sind.

SSVg Velbert: Nur noch Karten an Kasse 3

Zwei Stunden vor Spielbeginn, um 17.30 Uhr, öffnet die Kasse 3 und tatsächlich sind nur dort noch Tickets zu erwerben. Da die Tribüne mit 900 Sitz- und 100 Stehplätzen komplett ausverkauft ist, haben Velberter Anhänger keine Möglichkeit mehr, das Spiel vor Ort zu sehen. Die SSVg-Fans reisen diesmal ausnahmsweise ausschließlich über die Bahnhofstraße an und nutzen den Eingang an der Kasse 1.

Die Anhänger der Wuppertaler, die zuletzt ihre Heimspiele ja auch in der IMS-Arena ausgetragen haben, müssen sich nicht umstellen, denn sie reisen wie gewohnt über die Industriestraße an, nutzen die entsprechenden Parkplätze und nehmen den Eingang in den Stehplatzbereich an der Kasse 3. Tribünenkarteninhaber für den Block G erreichen diesen über den Eingang an der Kasse 4.

Auch wenn Czoske davon ausgeht, dass die Partie störungsfrei und ohne negative Ereignisse von außen ausgetragen werden kann, haben die Verantwortlichen des Vereins Maßnahmen wie bei einer Begegnung der höchsten Sicherheitsstufe ergriffen. „Wir sind gut vorbereitet und haben den Ordnungs- und Sicherheitsdienst angemessen verstärkt“, stellt der Organisationsleiter klar.

