SSVg Velbert: Oberligist verpflichtet Geisler und Sealiti

Velbert. Fußball-Oberligist SSVg Velbert meldet zwei Spielerverpflichtungen: Yannick Geisler und Mo Sealti verstärken den Tabellenzweiten

Fußball-Oberligist SSVg Velbert nutzt die winterliche Pause weiter intensiv, um am Kader zu basteln – sowohl für die Fortsetzung der laufenden Saison, als auch für das kommende Spieljahr.

Zum Jahreswechsel hatte der Verein ein halbes Dutzend Spieler-Verträge verlängert, zu Beginn des neuen Jahres stehen auch die ersten Neuverpflichtungen fest.

Die SSVg holt Yannick Geisler vom Regionalligisten Wuppertaler SV und einen alten Bekannten: Mo Sealti, zuletzt in Diensten des Oberliga-Gefährten FSV Duisburg, kehrt nach Velbert zurück.

Sealiti ist bereits ab sofort für die SSVg am Ball, wann Geisler einsteigt, ist noch ein wenig ungewiss, möglicherweise beginnt er ebenfalls schon im Januar, vielleicht aber auch erst im Sommer.

Geisler und die SSVg sind sich einig

„Das muss noch geklärt werden“, sagt der SSVg-Vorsitzende Oliver Kuhn. Ansonsten sei man sich einig. Die mündliche Vereinbarung steht, ebenso steht fest, dass Geissler den WSV verlässt und die Velberter ihn als willkommene Verstärkung einplanen.

„Er ist ein Typ aggressiver Sechser, so einen können wir im Mittelfeld sehr gut gebrauchen. Dort waren wir zuletzt etwas zu lieb“, findet der Vereinsvorsitzende.

Yannick Geisler ist mit seinen 26 Jahren bereits ein erfahrener Akteur, er spielte in der A-Jugend-Bundesliga für Rot-Weiss-Essen und in der Regionalliga für die Sportfreunde Siegen, den SC Verl, den SC Wiedenbrück, Wattenscheid 09 und den Wuppertaler SV, für den er in dieser Saison achtmal zum Einsatz kam.

Ur-Velberter Mo Sealiti kehrt zurück

Erfahrung bringt auch Mo Sealti mit, der Ur-Velberter hat für die SSVg in der Regionalliga und der Oberliga gespielt, bei seinem zweijährigen Engagement beim Nachbarn TVD Velbert schaffte er den Aufstieg in die Oberliga.

Der Verteidiger war in der Saison 2013/14 bereits als A-Jugendlicher in den Kader der SSVg-Regionalliga-Mannschaft aufgerückt und zählte dann ein halbes Jahrzehnt zu den Stützen der Defensive: In der Regionalliga, der Oberliga oder auch mal für die U 23 in der Bezirksliga.

Es folgten zwei Jahre beim TV Dalbecksbaum, ehe Sealti zur Saison 2020/21 zum FSV Duisburg wechselte. Eine erste Rückkehr zu seinem Stammverein gab es sozusagen am fünften Spieltag, als er mit dem FSV im Velberter Stadion auf die SSVg traf – und mit 1:3 verlor.

Niederlage beim Wiedersehen mit dem Ex-Club

Nun kehrt er zu seinem Stammverein zurück. Er soll zunächst als Führungsspieler der U 23 eingesetzt werden – sie benötigt in der Bezirksliga derzeit Erfahrung und Punkte. Zugleich ist ein Spieler seines Formats auch für den Oberliga-Kader eine Option.

Dieses Modell gibt es bei der U 23 bereits bei einem anderen Rückkehrer: Stürmer Alperen Sahin hatte sich in dieser Saison mit konstant guten Leistungen in der Reserve ein Comeback in der ersten Mannschaft verdient.

