SSVg Velbert und SC: Spielausfälle erhöhen Termindruck

Der Städtevergleich in der Fußball-Oberliga fiel aus. Gleich zweimal stand an diesem Wochenende das Duell zwischen einer Velberter und einer Düsseldorfer Mannschaft auf dem Plan.

Doch sowohl die Heimpartie der SSVg gegen TuRU Düsseldorf als auch das Auswärtsspiel des SC Velbert beim SC Düsseldorf West musste wegen Corona-Warnungen abgeblasen werden.

SSVg und SC Velbert hätten sehr gerne gespielt

Beiden Velberter Vereinen passen die Verlegungen nicht sonderlich gut ins Konzept. Beide hätten nämlich sehr gerne gespielt und für beide wird sich der Termindruck durch die Nachholspiele erhöhen.

Die SSVg wollte eigentlich die Chance nutzen, so rasch wie möglich Wiedergutmachung für die Pleite am vergangenen Mittwoch in Ratingen zu betreiben und der SC hat gerade einen guten Lauf. Nun hoffen die Clubberer, dass die Zwangspause ihnen nicht den gerade gefunden Schwung wieder nimmt.

Der SC hatte bei der Absage immerhin den Vorteil, dass die Nachricht rechtzeitig eintraf. Am Samstag war die Partie schon abgesetzt, so konnten man sich die Reise am Sonntag in die Landeshauptstadt sparen.

Etwas ärgerlich waren die Umstände bei der SSVg, die bereits am Samstag spielen wollte – und damit auch bis etwa zweineinhalb Stunden vor dem Anpfiff rechnete.

SSVg Velbert von der Absage geradezu überrumpelt

Im Velberter Stadion war alles vorbereitet – da ging die Meldung ein, dass es einen positiven Corona-Test beim TuRU-Team gab.

Die Düsseldorfer hatten das Ergebnis, das wohl erst am späten Vormittag vorlag, abgewartet und auf einen negativen Bescheid gehofft. So aber mussten sie die Partie dann recht kurzfristig absagen.

Einige Besucher machten somit unverrichtete Dinge vor den Toren des Velberter Stadions wieder kehrt, drinnen war die Mannschaft derweil trotzdem in Aktion. SSVg-Trainer Marcus John hatte nämlich kurzerhand eine Trainings-Einheit angesetzt.

Für beide Velberter Oberligisten bedeuten die Spielausfälle, dass sich der unerbittliche Rhythmus der englischen Wochen weiter verschärft. Etliche Spiele am Mittwoch oder Donnerstag gibt es ja schon, nun kommen wohl weitere hinzu. Die Termine sind knapp, zumal ja auch noch der Pokal gespielt werden muss – und das gleich am kommenden Wochenende, das wegen des Feiertags am Sonntag keinen Punktspieltag bringt und daher für Nachholspiele gut geeignet wäre.

Doch dann spielen alle drei Oberligisten sowie Bezirksligist SV Union in der ersten Runde des Niederrheinpokals.