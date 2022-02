SSVg Velbert U 23 gewinnt Testderby gegen Türkgücü

Velbert. Standesgemäß gewann die SSVg U 23 das Duell gegen den benachbarten A-Ligisten – dabei hatte der Bezirksligist Hilfe von höherer Stelle.

Mit dem 2:0-Erfolg im Testspiel beim Ortsnachbarn wurde die U 23 der SSVg Velbert zwar ihrer Favoritenrolle ergebnismäßig gerecht, doch in der zweiten Hälfte war die Türkgücü-Auswahl ihr sicherlich ebenbürtig.

Der Bezirksligist hatte mit Hasan Ülker, Axel Glowacki und Erhan Zent drei „Leihgaben“ aus dem Oberligakader dabei, die eine Halbzeit lang Spielpraxis erwerben sollten und dem Spiel auch immer wieder ihren Stempel aufdrücken konnten. So zog Glowacki mit dem Ball nach rechts weg, riss damit ein Loch in die Türkgücü-Kette, in das Tihomir Krznjak nachrückte und von dort den Außenristpass des Angreifers zum 1:0 verwertete.

SSVg Velbert U 23 verstärkt sich mit Oberliga-Trio

In der Folge hatten die Gäste zwar mehr Spielanteile, doch die Platzherren verteidigten kompakt und ließen wenig zu. Als Zent einen Chipball hinter die Kette spielte, erlief sich Lukas Trier den Ball und prallte mit Torhüter Daniel Grell zusammen. „Das war ein klarer Elfmeter“, meinte SSVg-Trainer Joscha Weber, doch der Schiedsrichter beurteilte die Situation anders und entschied auf Stürmerfoul.

Mit ein bisschen Glück hätte der Kreisligist vor der Pause ausgleichen können, doch der Distanzschuss von Arley Almeida Araujo krachte an die Querlatte.

Nach dem Seitenwechsel presste Türkgücü Velbert etwas höher und wurde dabei erst einmal sofort „kalt erwischt“. Der SSVg gelang es, die Pressinglinie des Gegners zu überspielen und da die Kette in Höhe der Mittellinie stand, erlief sich Ülker den Pass in den Rücken der Abwehr und weil Torhüter Dustin Dziedzic auf der Linie verharrte, anstatt im Rauslaufen zu klären, konnte der Oberligaakteur problemlos auf 2:0 erhöhen

In der Folge hatte Türkgücü noch einige Ansätze von Torchancen, doch Stefan Etse segelte ganz knapp nach einem Freistoß von Serafim Mihaylovic am langen Pfosten am Ball vorbei und Diego De Souza verpasste nur um Zentimeter die Flanke von Marco Brause.

Da Krznjak auf der Gegenseite in Überzahl gegen einen Gästeverteidiger den Ball vertändelte, anstatt auf den mitgelaufenen Stavros Spyrou querzulegen, blieb es letztlich beim 2:0 für die U 23 der SSVg Velbert

„Wir haben sehr gut abgeliefert, jetzt fehlt uns nur noch mal ein Sieg, aber den wollen wir uns dann am Dienstag im Kreispokal gegen TSV Neviges Engizek holen“, kündigt Türkgücü-Trainer Senad Hecimovic an. „Kämpferisch war das ein ordentliches Spiel beider Mannschaften, aber spielerisch ist das immer noch nicht das, was wir uns vorstellen“, resümierte SSVg-Coach Weber.

So haben sie gespielt

Türkgücü: Grell (46. Dziedzic), Emre Osman, Bullatovci (19. Günaydin), Etse, De Souza, Sirlak, Saidane, Almeida Araujo, Senel (46. Mihaylov), Gedik (62. Brausen), Tahiraj.

SSVg: U 23: Schepe (46. Mrstik), Sealiti, Ülker (49. Mvunuku), Kastrati (68. Yilmaz), Zent (46. Imeri), Frederik (69. Tepebas), Babalean, Trier, Glowacki (46. Spyrou), Grimmert, Kriznjak.

Tore: 0:1 Krznjak (10.), 0:2 Ülker (48.)