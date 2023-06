SSVg Velbert: Trainingsauftakt, Testspiele – der Fahrplan

Velbert. Die Vorbereitung läuft bei der SSVg Velbert. Trainingsauftakt, Testspiele, Transfers, Saisonstart: Wir geben den Überblick über die Termine.

Langsam aber sicher kommt sie immer näher, die Regionalliga West. Aufsteiger SSVg Velbert steigt in die Vorbereitung ein. Wir geben den Überblick über die wichtigsten Termine des Oberliga-Meisters.

SSVg Velbert – Trainingsauftakt und Saisonstart

An diesem Samstag steigt die SSVg Velbert ins Training ein. Am 24. Juni geht es um 11 Uhr in der IMS Arena los. Trainer Dimitrios Pappas begrüßt seine Spieler nach dem Urlaub. Ein guter Monat bleibt der Mannschaft Zeit. Am Wochenende 28. bis 31. Juli 2023 beginnt die neue Spielzeit. Von Freitag, den 7. Juli, bis zum Sonntag, den 9. Juli, wird die 1. Mannschaft ein Kurztrainingslager in Velbert absolvieren.

SSVg Velbert – die Testspiele

Das erste Testspiel bestreitet die SSVg gegen den Drittligisten Viktoria Köln (8. Juli, 18 Uhr/Emka Sportzentrum). Weiter geht es ausschließlich gegen Gegner aus niedrigeren Ligen. Mittwochs kommt Oberliga-Aufsteiger SpVgg Erkenschwick (12. Juli, 19.30 Uhr/IMS Arena), sonntags der TuS Bövinghausen (16. Juli/15 Uhr Emka Sportzentrum). Zum Abschluss geht’s gegen den TVD Velbert in der IMS Arena (So., 22. Juli/14 Uhr).

Bereitet sich mit seiner Mannschaft auf die Regionalliga vor: SSVg Velberts Dimitrios Pappas. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

SSVg Velbert – die Zu- und Abgänge

Zugänge: Andri Buzolli (SC Velbert), Jan Fauseweh (FC Kray), Markus Pazurek (1. FC Kaan Marienborn), Lamin Touray (Atlas Delmenhorst), Vedran Beric (KFC Uerdingen)

Abgänge: Oguzhan Coruk (1. FC Wülfrath), Yannick Geisler (Schonnebeck), Robert Nnaji (TVD Velbert), Marvin Gomoluch, Hinata Gonda (beide KFC Uerdingen), Kento Wakamiya, Yusa-Semih Alabas (beide Ziel unbekannt)

