SSVg Velbert schlägt den MSV Duisburg, Heiligenhaus verliert

Niederberg. Die Damen der SSVg Velbert haben sich in der Niederrheinliga nach vorne gerobbt. In der Kreisliga gab es Klatschen für Siepen und Union.

Die 2:5-Niederlage gegen die SGS Essen III haben die Niederrheinliga-Frauen der SSVg Velbert abgehakt. Am Sonntag siegte die SSVg gegen den MSV Duisburg II mit 3:1. Sarah Langensiepen brachte die Velberterinnen schon nach drei Minuten in Führung.

Saskia Behn traf noch vor der Halbzeit zum 2:0, ehe Duisburg noch einmal herankam (45.). Die Entscheidung besorgte Joyce Koch in der Nachspielzeit. Die SSVg überholte somit den MSV und liegt nun auf Rang fünf.

SSVg Heiligenhaus bleibt am Tabellenende

In der Bezirksliga musste sich die SSVg Heiligenhaus dem SC Werden-Heidhausen mit 1:3 geschlagen geben und bleibt somit mit nur drei Punkten aus acht Spielen am Tabellenende. Zur Pause hatte der Treffer von Karolina Domagalska noch für ein 1:1 gesorgt, im zweiten Spielabschnitt zog Werden-Heidhausen aber davon.

In der Kreisliga gab es für die Sportfreunde Siepen (0:12) und den SV Union Velbert (0:6) klare Niederlagen. Siepen bleibt ohne Punkt am Tabellenende, Union steht mit vier Zählern nur einen Platz besser da. Einen Punkt holte Blau-Weiß Langenberg beim 3:3 gegen den TSV Gruiten. Lotte Obst (18.) schoss BWL in Front, Linda Fischer erzielte das zwischenzeitliche 2:1 (27.). Dann drehte Gruiten das Spiel, bis erneut Obst zum 3:3 traf (87.). BWL liegt nun auf Tabellenplatz sieben.

