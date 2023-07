SSVg Velbert: Neue Torhüterin spielte schon für Liverpool

Velbert. Die SSVg Velbert hat eine neue Torhüterin verpflichtet, die über viel nationale und internationale Erfahrung verfügt – und nun heim kommt.

Nach mehreren Jahren im europäischen Ausland sowie zwei Spielzeiten beim Frauenfußball-Bundesligisten SV Meppen ist Anke Preuß in ihre Heimat zurückgekehrt. Die im Ratinger Stadtteil Lintorf aufgewachsene 30-jährige Torhüterin verstärkt in der kommenden Saison die SSVg Velbert in der Niederrheinliga.

Zudem wird sie als Co-Trainerin fungieren und da sie im Besitz einer Torwarttrainer-Lizenz ist, übernimmt Anke auch diese Position im eigenen Team.

SSVg Velbert: Torhüterin freut sich auf ihre neue Aufgabe

„Ich freue mich total auf das Team und die Zusammenarbeit mit Erfan“, so die Neu-Velberterin Anke Preuß beim Fotoshooting in der IMS-Arena, „Seine Philosophie und positive Ausstrahlung haben mich von Beginn an überzeugt. Es ist schön wieder in die Heimat zurückzukommen und hier dieses ganz neue Kapitel beginnen zu können“

Weitere Berichte aus dem Velberter Amateurfußball

„Mit Anke bekommen wir auf unserer Torhüter-Position eine Verstärkung, die absolut einzigartig ist. Sie hat im professionellen Frauenfußball bis zur Spitze alles erlebt und wird mit ihrer Erfahrung und Persönlichkeit eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft und unseren Verein darstellen“, führt Trainer Erfan Esmaily aus und ergänzt: „Ich bin sehr stolz und dankbar, dass sie uns dieses Vertrauen schenkt und auch ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Anke, die von Beginn an von unserer Vision überzeugt war und große Lust versprüht, unseren Weg mit zu gestalten.“

SSVg Velbert: Preuß soll eine Vorbildrolle einnehmen

„Anke Preuß wird mit ihrer Erfahrung der Mannschaft Selbstvertrauen und Stabilität geben sowie für die vielen insbesondere jüngeren Spielerinnen in den Mädchenmannschaften eine Vorbildfunktion übernehmen,“ ergänzt Velberts Orga-Leiter Detlev Czoske, der Preuß und ihre Familie über viele Jahre kennt und nun den Kontakt zu ihr knüpfte. Auch der Vorsitzende Oliver Kuhn freut sich: „Mit ihr haben wir eine national, wie auch international erfahrene Spielerin verpflichtet.“

Preuß, die in ihren Anfangsjahren auch für die DFB U16-Juniorinnen und die DFB U20-Frauen, mit denen sie in Japan Vize-Weltmeisterin wurde, drei Länderspiele absolviert hat, ist in den Frauen-Bundesligen für den MSV Duisburg, die TSG Hoffenheim und anschließend bis 2016 für den 1. FFC Frankfurt sowie in den beiden letzten Spielzeiten für den SV Meppen aktiv gewesen.

Neu-Velberterin hat für den FC Liverpool gespielt

Über 60 Spiele absolvierte die Torhüterin in den DFB-Ligen und Wettbewerben, darunter drei Champions-League-Spiele mit Titelgewinn, sowie die Deutsche Meisterschaft für die Frankfurterinnen in der Spielzeit 2014/15.

Ihr Weg führte sie zwischenzeitlich auch ins Ausland, zunächst zu Verona Calcio nach Italien, anschließend zum AFC Sunderland und von 2018 bis 2020 zum FC Liverpool. Nach weiteren Stationen beim schwedischen Erstligisten Vittsjö GIK und bei UMF Selfoss in Island erfolgte über den Meppener Umweg nunmehr die Rückkehr in die Region zur SSVg Velbert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus