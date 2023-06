SSVg Velbert: Letzter Sieg vor 700 Fans – 16 Mann nach Malle

Dimitrios Pappas und Jonas Erwig-Drueppel feiern hier nach dem geschafften Aufstieg – in den kommenden Wochen darf das Team etwas Urlaub genießen, bevor es bald schon wieder an die Regionalliga-Vorbereitung geht.

Velbert. Meister SSVg hat auch das letzte Oberligaspiel gewonnen. Nach dem 4:2 gegen Ratingen geht’s auf die Insel – danach wird es bald wieder ernst.

Fast 700 Zuschauer kamen noch einmal in die IMS-Arena, um das letzte Heimspiel der SSVg in der Oberliga zu sehen, bevor dann in Velbert nach sieben Jahren Abstinenz wieder Regionalligafußball angeboten wird. Im Kreisderby gegen den Tabellenvierten aus Ratingen bewiesen die Velberter dann noch einmal, warum sie die Liga so dominiert haben, traten mit der möglicherweise ersten Garnitur in der Startelf an und ließen den Gästen beim 4:2Erfolg keine Chance.

„Wir haben noch einmal richtig gut gespielt und absolut verdient gewonnen. Wir haben den Ball gut laufen lassen, schöne Tore erzielt und auch nicht an Qualität verloren, als wir durchgewechselt haben“, resümierte der Vereinsvorsitzende Oliver Kuhn zufrieden. „Es war insgesamt noch einmal eine tolle Veranstaltung“, befand er, denn kurz vor dem Anpfiff ehrte der Verein seine sieben Jugendmannschaften, die sich ebenfalls den Meistertitel in ihren Spielklassen gesichert haben.

„Die Jungs haben sich riesig gefreut und waren dann auch mit Feuereifer auf der Tribüne bei der Sache“, so Kuhn, der als Anerkennung für den Aufstieg einen Scheck über 3000 Euro von der Sparkasse Hilden/Ratingen/Velbert in Empfang nehmen konnte.

Ab Montag heißt es für die Spieler dann erst einmal die Sonne zu genießen, denn es geht auf Mannschaftstour nach Mallorca. „16 Spieler sind dabei, das zeugt von einem guten Zusammenhalt in der Truppe“, findet der Vereinschef. Eine Woche später greift dann aber auch schon der Laufplan, den Trainer Dimitrios Pappas seinen Spielern mitgegeben hat, bevor das Team am 24. Juni in die Regionalliga-Vorbereitung startet.

SSVg Velbert: Robin Hilger vergibt die erste Chance – Ratingen bestraft das

In der ausgeglichenen Anfangsphase hatten zunächst die Platzherren eine Chance, als Robin Hilger aus abseitsverdächtiger Position zum Abschluss kam, das Tor aber knapp verfehlte. Als die SSVg-Auswahl im Mittelfeld unnötig den Ball verlor, schalteten die Germanen blitzschnell um und nach einem Steckpass in die Tiefe vollstreckte ihr Torjäger Tom Hirsch zum 1:0.

Das schien der richtige Weckruf für den Oberligameister zu sein, der fortan die Partie bis zur Pause deutlich dominierte. Als sich Cello Diallo auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durchgesetzt hatte, spielte er ins Zentrum, wo Robin Hilger den Ball durch die Beine laufen ließ und ihn dann mit der Hacke zum Ausgleich ins Tor beförderte.

Hilgers Doppelpack bedeutet die Führung

„Danach hatten wir mehrere Chancen, fast im Minutentakt“, berichtete Oliver Kuhn. Nach einer präzisen Flanke von Jonas Erwig-Drüppel war Hilger mit dem Kopf zur Stelle und erzielte mit dem Treffer zum 2:1 sein 17. Saisontor. Nur zwei Minuten später wurde Diallo kurz vor dem Strafraum gefoult und bekam einen Freistoß in halbrechter Position zugesprochen, den er selbst mit seinem starken linken Fuß in die lange Ecke zum 3:1 Halbzeitstand verwandelte.

Nach der Pause kamen die Ratinger wieder ein bisschen besser ins Spiel, ohne aber dabei richtig zwingend zu werden, denn sie erarbeiteten sich nur einige Halbchancen. Erst der drei Minuten zuvor eingewechselte Nabil Jaouadi brach den Bann, hatte dabei aber auch das nötige Quäntchen Glück, dass sein Schuss unhaltbar zum 2:3 abgefälscht wurde. Zwar kamen die Gäste noch zweimal in den Velberter Strafraum, ein Tor gelang ihnen aber nicht mehr.

Nnaji und Gonda verabschieden sich mit Torbeteiligung

Gefährlicher war da der künftige Regionalligist, der mit einem Konter über Hilger und Manuel Schiebener scheiterte, der gerade eben noch beim Abschluss gestört wurde. Zwei Einwechselspieler, die beide den Verein verlassen werden, sorgten dann für die Vorentscheidung: Robert Nnaji, der zum Ortsnachbarn TVD wechselt, bediente den künftigen Uerdinger Hinata Gonda, der zum 4:2-Endstand vollendete.

SSVg Velbert 02 – Ratinger Spielvereinigung Germania 04/19 4:2 (3:1)

SSVg: Lenz, Duschke, Schiebener (79. Gabriel), Erwig-Drüppel, Diallo, Machtemes, Hilger (71. Nnaji), Geisler (58. Geisler), Kaya (79. Gonda), Mehlich (59. Remmo), Abdel Hamid

Ratingen: Raschka, Henrichs (46. Merzagua), Koenders, Spillmann (59. Jecksties), Ilbay, Nowitzki (84. Tomic), Lamidi, Hirsch (69. Yesil), Potzler, Hammoud (Jaouadi), Ari

Tore: 0:1 Hirsch (14.), 1:1 Hilger (20.), 2:1 (34.), 3:1 Diallo (36.), 3:2 Jaouadi (72.), 4:2 Gonda (86.)

