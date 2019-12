SSVg Velbert legt nur eine kurze Winterpause ein

Der Winterfahrplan für den Oberligisten SSVg Velbert steht bereits weitgehend fest. Das ist auch kein Wunder, denn die Blauen haben nur eine kurze Weihnachtspause. Bereits Anfang Februar steigen sie wieder ins Pflicht-Programm ein – früher als etliche Konkurrenten, denn die Oberliga wird eigentlich erst am 9. Februar mit dem dritten Rückrunden-Spieltag fortgesetzt.

Aber die Velberter haben ja auch noch einiges nachzuholen. Das verlegte Oberliga-Spiel bei den Sportfreunden Baumberg und das Viertelfinale des Niederrheinpokals.

Oberliga-Auftakt 2020 ist am 2. Februar in Baumberg

So das Winterwetter mitspielt, treten die Velberter am Sonntag, 2. Februar, bei den Sportfreunden Baumberg an.

Eine Woche später geht es mit dem anspruchsvollen Auswärtsspiel beim ETB Schwarz-Weiß weiter. Das Niederrheinpokalspiel gegen den Nachbarn TVD Velbert wurde auf den 4. März verschoben.

SSVg-Trainer Marcus John bittet seine Spieler daher bereits am 6. Januar zur ersten Trainingseinheit des neuen Jahres. „Wir haben das alte Jahr gut abgeschlossen, jetzt gehen wir hoch motiviert ins neue“, sagt John. Gleich am 11. und am 12. Januar unterzieht er seine Spieler mit einem Doppel-Programm einem ersten Härtetest. Schon die erste Partie ist ebenso anspruchs- wie reizvoll.

Am Samstag, 11. Januar, erwartet die SSVg nämlich das Regionalliga-Team Fortuna Düsseldorf U23. Gespielt werden soll ab 14 Uhr in der Christopeit Sport-Arena. Ein Wiedersehen feiern die Velberter dabei übrigens mit Stürmer Kevin Hagemann, der einst erfolgreich für die Regionalliga-Mannschaft der Velberter gespielt hatte.

Tags darauf geht es mit dem nächsten Freundschaftsspiel beim Landesligisten 1. FC Mönchengladbach weiter. Und John hält die Schlagzahl auch danach hoch, es folgen fünf weitere Testspiele, ebenso alle auswärts. Bereits am 15. Januar misst sich sein Team im Nachbarschaftsduell mit dem 1. FC Wülfrath, Anstoß ist um 19.30 Uhr im Loist-Sportpark in der Kalkstadt. Danach geht es im Rhythmus der englischen Wochen weiter: Am Samstag, 18. Januar, spielt die SSVg in Neuss bei der Holzheimer SG, am Mittwoch, 22. Januar, treten die Velberter beim Duisburger SV 1900 an.

Generalprobe bei Ex-Regionalligist TSg Sprockhövel

Am Sonntag, 26. Januar, geht es bei der Spvg Frechen weiter, die Generalprobe folgt dann ebenfalls im Stil der englischen Woche: An einem Mittwoch. Am 29. Januar messen sich die Velberter mit der TSG Sprockhövel, Anstoß beim früheren Regionalligisten ist um 19.30 Uhr in der Baumhof-Arena. .

Insgesamt hat Trainer Marcus John damit sieben Testspiele für gut drei Wochen abgeschlossen. Ein strammes Programm. Einige Spieler nehmen sich sogar noch mehr vor, sie steigen schon am 27. Dezember wieder ein. Dann beginnt nämlich die traditionelle Velberter Hallen-Stadtmeisterschaft, bei der die SSVg an die gute Rolle, die sie in den vergangene Jahren gespielt hat, fortsetzen möchte. „Klar werden wir wieder einige Spieler der ersten Mannschaft aufbieten“, verspricht John.

Vergangenes Jahr hatte die SSVg im Zitronenbunker den Titel knapp verpasst. Sie unterlag im Finale dem TVD nach Neunmeterschießen.