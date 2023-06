SSVg. Velbert läuft mit außergewöhnlichem Trikotsponsor auf

Velbert. Regionalliga-Aufsteiger SSVg. Velbert hat exklusive Werbefläche auf der Trikotbrust gespendet. Das steckt hinter der außergewöhnlichen Idee.

Ab der Saison 2023/24 geht die Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert mit einem neuen Trikotsponsor an den Start. Aber bei der Entscheidung ging es nicht um schnöde Euro. Dank der Initiative „Die – zweite – Elf“, die das Trikotsponsoring beim künftigen Viertligisten übernommen hat, wird die exklusive Werbefläche an die „Tafel Niederberg“ gespendet. Eine durchaus außergewöhnliche Idee.

„Unser Gedanke hinter der Spende ist es, der „Tafel Niederberg“ zu noch mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu verhelfen, auch um eine Transparenz für die wertvolle Arbeit der Hilfsorganisation zu schaffen“, sagen Heike Müller-Rohleder und Ingo Stiebe von der Initiative „Die-zweite-Elf“. „Die karitative Arbeit der Tafel Niederberg sollte mehr in den öffentlichen Fokus gestellt werden, denn die dort geleistete Unterstützung für bedürftige Menschen – ob junge Menschen, Familien, Alleinstehende oder Senioren - ist bewundernswert.“

Projekt „Die zweite Elf“ lbt Nachwuchsarbeit der SSVg. Velbert

Das Projekt „Die-zweite-Elf“ hat bewusst das Trikot der ersten Mannschaft der SSVg Velbert als Werbefläche gewählt. „Die SSVg Velbert ist bereits durch ihre Jugendarbeit im Fußball eine etablierte Institution für Förderung und Inklusion von Kindern und Jugendlichen in Niederberg. Durch den Aufstieg in die Regionalliga West wird der Klub nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern sicherlich auch darüber hinaus einer breiten Öffentlichkeit bekannt werden.

Damit werden wir nicht nur der „Tafel Niederberg“ zu mehr Öffentlichkeitspräsenz in der Region verschaffen, sondern hoffentlich auch weiteren Mitgliedern des „Die Tafel“-Dachverbandes“, betont Heike Müller-Rohleder.

Die Initiatoren der Aktion „Die – zweite – Elf“ setzen sich das Ziel, weitere Unterstützer zu gewinnen, die ihre Vision teilen und sich ebenfalls für Hilfsorganisationen engagieren möchten. Interessierte sind herzlich eingeladen, unter www.diezweite-elf.de mehr über die Teilnehmer und Werte der Initiative zu erfahren und weitere Informationen zu erhalten.

Initiative setzt auf Nachhaltigkeit

Die Initiative vereint Privatpersonen und Unternehmen aus dem Raum Niederberg und Krefeld, die sich einem gemeinsamen Ziel verschrieben haben: Nachhaltig lokale Hilfe zu leisten und gleichzeitig der Hilfsorganisation „Tafel Niederberg“ eine Plattform zu bieten, ihre Arbeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

