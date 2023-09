SSVg Velbert kommt der Abstiegszone gefährlich nahe

Auch gegen Mit-Aufsteiger FC Gütersloh gab es eine unglückliche 0:1-Heimniederlage. Nach dem Wechsel drückten die Gastgeber auf den Ausgleich.

SSVg Velbert 02 – FC Gütersloh. 0:1 (0:1). Es soll einfach nicht sein, zum dritten Mal in Folge verlor die SSVg ein Spiel, das auch einen anderen Ausgang hätte nehmen können, wenn nicht gar müssen. Gegen den FC Gütersloh mussten sie trotz deutlich mehr Ballbesitz eine 0:1 Niederlage hinnehmen.

Von Beginn an demonstrierten die Niederbergischen, dass sie das Heft des Handelns in die Hand nehmen wollten und spielten sofort mutig nach vorne. Nach drei Minuten passte ein Gütersloher den Ball zu kurz auf den Torwart zurück, Manuel Schiebener antizipierte die Situation und erlief sich das Spielgerät, doch sein Abschluss war nicht platziert genug.

Timo Mehlich verlor den Ball im Mittelfeld

Die erste Torannäherung hatten die Gäste, als Timo Mehlich den Ball im Mittelfeld verlor, die Westfalen den Konter in Überzahl aber nicht präzise genug zu Ende spielten. Bei hochsommerlichen Temperaturen leisteten sich beide Mannschaften viele Fehlpässe, so dass Torchancen erstmal Mangelware blieben. Nach einem Eckball kam ein Gütersloher zum Abschluss, doch unter Bedrängnis lupfte er den Ball deutlich über die Latte.

Nach einer Balleroberung von Cellou Diallo schalteten die Velberter schnell um, doch nach einem Pass in die Tiefe war der erste Kontakt von Schiebener nicht sauber genug, so dass er zu weit nach außen gedrängt wurde und mit seiner Hereingabe keinen Abnehmer fand. Nach einer knappen halben Stunde rutschte der Ball der Velberter Abwehr durch und nach einem Querpass kam ein Gästeakteur aus acht Metern völlig frei zum Abschluss, traf aber nur den Außenpfosten.

Hochkarätigste Chance hatte Robin Hilger

Die hochkarätigste SSVg-Chance hatte Robin Hilger kurz vor der Pause, doch aus dem Gedränge im Fünfmeterraum traf er nach der Hereingabe von Yasin Kaya mit seiner Direktabnahme nur den Pfosten. Im direkten Gegenzug konnte Max Machtemes einen Konter zunächst noch mit einer Grätsche stoppen, doch eine Minute später gingen die Westfalen in Führung. Eine Flanke von der linken Außenbahn brachte ein FC-Akteur wieder zurück ins Zentrum, wo Kevin Freiberger aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfte.

Als Hilger wenig später unverhofft im Strafraum an den Ball kam, kam er nicht zum Abschluss, so dass die Möglichkeit zum Ausgleich verpuffte. Mit zwei personellen Veränderungen starteten die Gastgeber in die zweite Halbzeit, für Hilger ging Markus Pazurek in die Spitze und Benjamin Hemcke sollte offensive Akzente im Mittelfeld setzen. Fortan war eine spielerische Steigerung auch erkennbar.

Remmo zögerte mit dem Abschluss

Als sich die Velberter vor dem Strafraum durchspielen konnten, zögerte Ismail Remmo mit dem Abschluss und wurde in aussichtsreicher Situation geblockt. Wenig später bekam Pazurek nach einer Diallo-Flanke nicht genug Druck hinter den Kopfball, so dass der Torhüter parieren konnte. Auf der Gegenseite musste Remmo retten, als ein Querschläger von Tristan Duschke auf dem Fuß eines Gästeangreifers in Höhe der Strafraumgrenze landete.

Über weite Phasen drückten die Platzherren auf den Ausgleich, fanden aber im letzten Drittel nicht die richtigen Mittel und waren auch bei den Standardsituationen nicht gefährlich genug. Nach einem Gewühl im Strafraum kam Kaya zum Abschluss, traf den Ball aber nicht gut genug, so dass der Schlussmann wenig Mühe hatte. Zwar drückten die Velberter und ließen die Gäste kaum noch aus der eigenen Hälfte, doch fehlten ihnen die Lösungen, um richtig zwingend zu werden.

Letzter Schuss in die Arme des Keepers

Als Berisha aus halbrechter Position nach einem Steckpass schießen konnte, war erneut der Torhüter der Sieger. Auch der letzte Schuss aus 18 Metern landete in den Armen des Keepers und da auch die Westfalen ihre Kontermöglichkeiten eher kläglich zu Ende spielten, blieb es bei ihrem knappen und etwas glücklichen Auswärtssieg, mit dem sie ins Mittelfeld der Tabelle vorrücken, während die Gastgeber gefährlich nahe an die Abstiegszone rutschen.

SSVg: Lenz, Erwig-Drüppel (70. Cain), Duschke, Abdel Hamid, Machtemes, Pazurek, Schiebener (46. Hemcke), Mehlich (70. Berisha), Kaya (80. Touray). Diallo, Hilger (46. Remmo)

Tore: 0:1 (40.).

