SSVg Velbert hat die Offensive für 2021/2022 fast zusammen

Velbert Sechs Spieler haben bei der SSVg Velbert verlängert - auch drei wichtige Stürmer. Noch offen ist, wie es mit Trainer John weitergeht.

Wie und wann es mit der Saison 2020/2021 weitergehen wird, ist immer noch unklar. Das hindert die Verantwortlichen bei der SSVg Velbert aber nicht daran, eifrig am Kader für die Saison 2021/2022 zu basteln. Schon jetzt steht die Offensive für die neue Spielzeit so gut wie fest.

Neben den sowieso noch gebundenen Oguzhan Coruk und Jesse Weißenfels, haben nämlich Robin Hilger (zwei Jahre plus Option), Hasan Ülker (zwei Jahre) und Cellou Diallo (zwei Jahre) ihre Verträge bei den Blau-Weißen verlängert.

SSVg Velbert hält Robin Hilger, Cellou Diallo und Hasan Ülker

„Mit Robin bin ich sehr zufrieden. Er ist ein Velberter und der Verein war länger an ihm dran, daher ergibt es Sinn, ihn länger zu halten. Er ist ein Spielertyp, der nicht so schnell zu finden ist. Er ist ein absoluter Strafraumstürmer, kopfballstark und robust. Bei Hasan erhoffen wir uns, dass er nach seinem unfassbaren Verletzungspech so stark zurückkommt, wie er vorher war. In der vergangenen Saison war er unser Top-Scorer. Und Cellou ist ein Spieler, der seine Leistung abrufen kann, wenn er sich wohlfühlt und das Vertrauen bekommt. Das ist hier der Fall“, freut sich SSVg-Trainer Marcus John über die weitere Zusammenarbeit mit seinem Offensiv-Trio.

Auch bei den Planungen für die anderen Mannschaftsteile waren der Vereinsvorsitzende Oliver Kuhn und sein Team fleißig. Insgesamt haben bereits elf Kicker einen Vertrag für die anstehende Saison: Coruk, Weißenfels, Massimo Mondello, Patrick Dertwinkel und Tristan Duschke hatten noch einen gültigen Vertrag, Hilger, Ülker, Diallo, Max Machtemes (zwei Jahre), Manuel Schiebener (zwei Jahre) und Noah Abdel Hamid (ein Jahr) haben ihre auslaufenden Papiere verlängert. Weitere Gespräche sollen in den kommenden Wochen geführt werden.

Max Machtemes hat sich weiterentwickelt

„Max war mein absoluter Wunschspieler zum Verlängern. Ich habe ihn als Sechser etwas umfunktioniert, da hat er sehr gute Leistungen gezeigt. Er ist ein Spieler, der sich sehr weiterentwickelt hat und der nicht umsonst stellvertretender Kapitän ist. Manuel ist eine Konstante auf der rechten Seite, sehr routiniert und auch menschlich top und Noah ist Ewigkeiten hier. Er hat sich in der Rolle als linker Innenverteidiger stabilisiert und ist ein absolut seriöser Spieler“, sagt John, der selbst aber noch gar nicht weiß, ob er auch in der kommenden Saison bei der SSVg Velbert an der Seitenlinie stehen wird.

Marcus Johns Vertrag läuft aus

John: „Ich habe noch einen Vertrag bis zum 30. Juni. Gespräche gab es noch nicht. Aber es ist generell erst einmal wichtig, mit welcher Mannschaft es weitergehen soll und unter welchen Voraussetzungen. Daher sind die Verlängerungen der Spieler wichtig. Wenn eine vernünftige Mannschaft da ist, bin ich auch bereit, gerne zu verlängern. In welcher Liga es dann wäre, muss man abwarten.“

