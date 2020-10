SSVg Velbert brilliert im Top-Spiel gegen Baumberg

Der Tabellenzweite spielte gegen den Tabellendritten, die SSVg empfing im Velberter Stadion die starken Sportfreunde Baumberg und zum Top-Spiel unter Flutlicht fanden die Velberter zur Top-Leistung – zumindest in den ersten 80 Minuten.

Bis dahin hatten sie mit 3:0 geführt, ehe sie in der Schlussphase noch etwas zittern mussten. Am Ende war der Sieg aber sicherlich verdient.

SSVg Velbert legt mit gekonnten Angriffen eine 3:0-Führung vor

Die Velberter begegneten den in der Offensive starken Baumbergern mit einer konzentrierten Deckung und schalteten selbst immer wieder gekonnt in den Angriff um. Bereits in der 13. Minute hatte ihr zügiges Kombinationsspiel Erfolg. Robert Nnaji bediente Kai Schwertfeger, der den Ball mit einer gefühlvollen Flanke in Richtung zweiter Pfosten zirkelte. Hier besorgte Jesse Weißenfels per Kopf den Rest. Es war bereits sein sechst Saisontreffer.

Am Ende musste Trainer Marcus John noch bangen, doch sein Team brachte den 3:2-Vorsprung ins ZIel. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Auch die 2:0-Führung war Kopfarbeit. Diesmal spielte sich Manuel Schiebener auf der rechten Seite durch und flankte aus vollem Lauf in die Mitte, hier warf sich Robert Nnaji in denn Ball und wuchtete ihn mit der Stirn unter die Latte.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff spielten die SSVg Velbert die Baumberger dann ganz gekonnt aus: Jesse Weißenfels sah bei einem Konter den mitgelaufenen Cellou Diallo, der dann alleine vor Baumberg-Keeper Daniel Schwabke auftauchte – um ihn mit einem eleganten Hackentrick zu verladen und den Ball dann ins leere Tor zu schieben.

Allerdings: In der zweiten Halbzeit waren die Velberter nicht mehr ganz so sicher im Abschluss. So ließen Nnaji, Diallo oder der eingewechselte Oguzhan Coruk beste Gelegenheiten aus.

Das Spiel der Blauen war aber sehr ansehnlich, wie auch der Vereins-Vorsitzende Oliver Kuhn nach gut einer Stunde Spielzeit feststellte. „Die Mannschaft ist heut sehr gut drauf und spielt konzentriert nach vorne. Aber: Das spiel ist noch nicht vorbei“, so Kuhn, der dabei die Erfahrungen der vergangenen Partien im Kopf hatte. Da hatte es die SSVg immer wieder unnötig spannend gemacht. Als dann der eingewechselte Baumberger Stürmer Louis Klotz zehn Minuten vor Schluss zum 1:3 verkürzte, ging es tatsächlich wieder los.

Die Gäste machten noch einmal Dampf und kamen fünf Minuten später gar noch zum zweiten Treffer– zu mehr aber auch nicht. Diesmal ließ sich die SSVg nicht um den Lohn ihrer Arbeit bringen

SSVg: Gomoluch; Schwertfeger, Schmetz (17. Gojnovji), Abdel Hamid; Schiebener, Dertwinkel, Kaya (77. Glowacki), Diallo (69. Coruk); Weißenfels, Nnaji (90. + 1 Zent).

Tore: 1:0 Weißenfels (13.), 2:0 Nnaji (36.), 3:0 Diallo (45.), 3:1 Klotz (80.)

3:2 Salata (85.).