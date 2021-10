SSVg Velbert: Auf den Derbyrausch folgt der Alltag

Die SSVg sprang durch das 2:1 über den TVD (Szene mit Oguzhan Coruk) auf Platz eins – dort will sie auch nach dem Spiel in Sterkrade bleiben

Velbert. Nach dem Derby-Triumph über den Nachbarn TVD tritt Oberligist SSVg Velbert als Spitzenreiter beim Schlusslicht Spvgg Sterkrade-Nord an.

Kontrast-Programm für die SSVg Velbert. Vor gut einer Woche gewann sie das Stadtduell gegen den TVD vor 1400 Zuschauern im Stadion durch ein Tor ein letzter Minute und holte sich neben diesem Prestigeerfolg auch die Punkte, um die Tabellenführung zu erobern.

Auf dieses rauschende Fußballfest folgt nun allerdings der nüchterne Alltag: Am Sonntag (15.15 Uhr) tritt die SSVg auf dem Kunstrasenplatz „Nordler Park“ an der Lütticher Straße bei der Spvg Sterkrade-Nord an – die Schmachtendorfer sind Tabellenletzter und alle Welt erwartet einen Sieg des Velberter Aufstiegsaspiranten.

Schmachtendorfer zuletzt desolat

Für SSVg-Trainer Hüzefe Dogan stellt sich daher die Aufgabe, die Spannung und die Energie, die sein Team im Derby auf den Platz gebracht hat, auch auf diese Pflichtaufgabe zu übertragen.

Denn es besteht die Gefahr, sich von der augenblicklichen Verfassung der Sterkrader täuschen zu lassen. Sie sind nicht nur Schlusslicht, sondern derzeit auch Ligaschießbude. Vergangenen Sonntag verloren sie beim 1. FC Bocholt mit 0:8, kurz danach trat Trainer Julian Berg zurück.

Nach dem stimmungsvollen Velberter Derby bei voller Hütte im Stadion unter Flutlicht tritt die SSVg nun die Reise nach Schmachtendorf zum Sonntag-Nachmittag-Spiel gegen Sterkrade-Nord an. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Unter Interimstrainer Dennis Charlier wurde es zunächst auch nicht besser. Am Donnerstag folgte eine 1:5-Heimpleite im nachgeholten Kellerduell gegen die Sportfreunde Baumberg. Immerhin: Trotz des niederschmetternden Spielverlaufs hatten die Sterkrader kämpferisch überzeugt und nie aufgesteckt.

Darauf müssen sich die Velberter auch am Sonntag einstellen. Ihr Trainer jedenfalls hat trotz des Triumphs über den TVD Velbert nicht das Gespür für nüchterne Analysen verloren. „Ich bin ein bisschen sauer, dass wir nach dem Platzverweis für den TVD nicht souverän weiter gespielt haben“, sagte Hüzeyfe Dogan.

Nachlässigkeiten mag der Ex-Profi nicht und genau die will er am Sonntag auch nicht sehen, denn die hart erarbeitete Tabellenführung soll nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.