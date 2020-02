Heiligenhaus. Bezirksligist SSVg 09/12 erwartet im ersten Pflichtspiel des Jahres den SSV Bergisch Born und will an die starke Endphase der Hinrunde anknüpfen.

SSVg Heiligenhaus will Winterschwung mitnehmen

Die Winterpause kam dem Bezirksligisten SSVg 09/12 Heiligenhaus nicht unbedingt gelegen, holte die Mannschaft des Trainerduos Mehmet Ali Aydemir und Monrem Orahhou doch alle ihre 13 Punkte in den letzten sieben Partien vor dem Break.

Nun wollen die Heiligenhauser im schweren Auftaktspiel gegen den SSV Bergisch Born aber gerne dort weitermachen, wo sie aufgehört haben (So. 15 Uhr).

Drei alte Bekannte sollen Kader verstärken

Dafür wurde im Winter hart gearbeitet und auch noch ein wenig altbekannte Verstärkung geholt. Auf der einen Seite gibt es drei Spielerzugänge, die allesamt sofort weiterhelfen können. Thilo van Schwamen kehrte aus Australien zurück und will seinem Herzensverein in der Rückrunde beim Kampf um den Klassenerhalt zur Seite stehen, auch Enes Aktas und Muhammet Bayrak sind bekannte Gesichter an der Talburgstraße. Auch im Trainerstab ist ein neues Gesicht am Start.

Neuer Fitness-Coach lässt die Heiligenhauser schwitzen

Malesi Kiala ist seit der Pause für die Fitness verantwortlich und ließ die Mannschaft in knackigen Einheiten mächtig schwitzen. „Er ist auch ein Heiligenhauser Junge und ein Kindheitsfreund, da war es nicht schwer, ihn zu überzeugen. Er hat ein tolles Programm abgespult, die Jungs waren fleißig, sind motiviert und heiß auf den Start. Wir hoffen, dass wir besser aus den Startlöchern kommen, als zu Beginn der Saison“, erklärt Orahhou. Damals setzte es gleich 13 Niederlagen zum Start.

Das ist aber Vergangenheit, die Mannschaft nun eingespielt, fit und dank der starken Phase seit Ende Oktober auch nicht mehr auf einem Abstiegsplatz – das Selbstvertrauen ist gewachsen.

„Wir haben die Big Points geholt und da wartet im darauffolgenden Spiel gegen Dabringhausen ein weiteres. Doch erst wollen wir uns ein paar Zusatzpunkte gegen ein gefährliches Born holen. Die Vorzeichen stehen gut, aber wir heben nicht ab. Die anderen Teams haben ja keinen Winterschlaf gehalten und sich ebenfalls verstärkt“, sagt Orahhou, wohlwissend, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist. Da wären drei Zähler zum Start enorm hilfreich.