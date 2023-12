SSVg Heiligenhaus will das „dreckige Dutzend“ vermeiden

Velbert Nach elf Spielen ohne Sieg wollen die Heiligenhauser mit einem Sieg im Kellerduell gegen Gräfrath vor der Winterpause die Abstiegsränge verlassen

SSVg 09/12 Heiligenhaus – BV Gräfrath

Zum letzten Spiel des Jahres begrüßt die SSVg Heiligenhaus am Samstag in der ersten Rückrundenbegegnung den BV Gräfrath (Anstoß 15.30 Uhr, Am Sportfeld) und will mit einem Sieg im Kellerduell noch vor der Winterpause unbedingt den Abstiegsplatz verlassen. „Die Tabelle ist dann zwei Monate lang nicht mehr dynamisch, sondern statisch, das würde uns ein besseres Gefühl geben“, betont Deniz Top, Sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion.

Fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte: Murad Ali Khan (am Ball). Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Wir haben jetzt elf Spiele in Folge nicht gewonnen, zu einem Dutzend wollen wir es nicht kommen lassen“, stellt der 39-Jährige klar. Allerdings bezeichnet er die personellen Voraussetzungen als noch schlechter als in der Vorwoche, denn Murad Ali-Khan ist aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt und Christos Karakitsos muss ebenfalls ein Spiel aussetzen, da er nach dem Abpfiff in der Vorwoche die Rote Karte sah, nachdem er den Schiedsrichter angesprochen hatte.

Mehr zum Velberter Fußball

Zudem ist fraglich, ob die erkrankten Top und Mustafa Ali-Khan bis Samstag wieder fit sind, während Vitaly Golik aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Die Solinger sieht der SSVg-Trainer als kampfstarke Mannschaft und erwartet eine intensive Partie. „Sie agieren sehr leidenschaftlich und sind vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Sie geben nie auf und oft holen sie ihre Punkte sogar noch in der Schlussphase oder Nachspielzeit“, hat Top registriert.

Hinspiel endete Unentschieden

So erzielten sie vor Wochenfrist in Ronsdorf in den Schlussminuten noch zwei Tore und holten im Hinspiel gegen die Heiligenhauser nach einem 0:2 Rückstand durch zwei Tore in der Nachspielzeit noch ein Unentschieden. Der Coach kann nicht so genau einschätzen, wie sich die Klingenstädter taktisch präsentieren werden. „Ich gehe davon aus, dass sie aus einem Mittelfeld-Pressing heraus agieren werden. Wie auch immer, wir werden alles dafür tun, dass die drei Punkte in Heiligenhaus bleiben und wir bei der anschließenden Weihnachtsfeier nicht mit einem dummen Gesicht da sitzen“, kündigt er an.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Velbert & Heiligenhaus lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus