SSVg Heiligenhaus verschläft den Start und verliert

Zweite Niederlage zum Start in die Rückserie für die SSVg 09/12 Heiligenhaus, die sich am nachgeholten 20. Spieltag mit 0:4 gegen den SSV Bergisch Born geschlagen geben musste.

Die Geschichte der Partie, in der sich die Gastgeber eigentlich für die bittere 1:2-Niederlage aus der Vorwoche in Dabringhausen rehabilitieren wollten, ist dabei recht schnell erzählt. Die Begegnung gegen den Sechsten der Tabelle war kaum gestartet, da zappelte die Kugel bereits zum ersten Mal im Heiligenhauser Netz – die Hausherren waren bei einem Eckball noch nicht ganz wach und ließen einen Gäste-Akteur blitzeblank. Die Chance ließen sich die torhungrigen Borner (zweitbester Angriff) nicht entgehen (2. Minute).

Schon nach zwei Minuten liegen die Gastgeber hinten

„Da waren wir noch im kollektiven Tiefschlaf, was so natürlich nicht geschehen darf. Das hat Born voll in die Karten gespielt und rückblickend war das auch der Grundstein für die Niederlage“, ärgerte sich Coach Monrem Orahhou.

Denn nun war das Team von Orahhou und Mehmet Ali Aydemir gefordert, während der Gast auf Konter lauern konnte und so auch in den richtigen Momenten nachlegte. Als Heiligenhaus sich so langsam in die Partie reingearbeitet hatte, gab es einen Elfmeter, der zum 0:2 führte (21.), als alle gedanklich schon bei der Halbzeitansprache waren, klingelte es zum dritten Mal im SSVg-Kasten (45.).

Mit dem Mute der Verzweiflung versuchte Heiligenhaus, im zweiten Durchgang eine Aufholjagd zu starten und erspielte sich auch ein paar Chancen auf den Anschlusstreffer – doch diese blieben ungenutzt. Orahhou: „Ein schnelles Tor und es wäre noch ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Die Jungs haben es versucht, das Tor wollte aber nicht fallen. Die Hoffnung war da, doch dann muss man die Kugel auch einfach mal reinmachen.“

So machte der souveräne Gast rund zwanzig Minuten vor dem Ende den Deckel drauf (70.), fortan hatte sich Heiligenhaus mit der Niederlage abgefunden. „Born ist auch einfach stark und sie haben es heute clever gemacht. Abhaken und weitermachen“, erkannte Orahhou an.

SSVg Heiligenhaus hat die Partien gegen die direkten Konkurrenten im Blick

Ohnehin sind die nächsten Spiele die, die die Heiligenhauser für sich entscheiden sollten: In der nächsten Woche kommt der SSV Germania Wuppertal, der als Elfter derzeit acht Zähler mehr aufweist als die SSVg 09/12 auf Relegationsrang 15. Nach einem spielfreien Wochenende wartet dann der SC Radevormwald (17. Mit drei Punkten weniger) auf Orahhou und Co.

SSVg 09/12: Dalli – Gündüz, Klein, Top (76. Aktas), S. Bektas, Asrihi, Yildirim (63. Baba, 79. Arslan), Kilic, Nwakuna (46. Bülbül), Es-Sassi, van Schwamen. - Tore: 0:1 (2.), 0:2 (21., FE), 0:3 (45.), 0:4 (70.).