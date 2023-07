SSVg. Heiligenhaus verdient sich Erfolg in Hälfte zwei

Velbert. Gastgeber SC Velbert II geht zweimal in Führung, doch Heiligenhaus schafft am Ende ein 3:2. So lief das Duell der beiden Bezirksligisten.

Auch wenn beide Mannschaften aufgrund der jüngsten Belastungen kräftemäßig an ihre Grenzen gehen mussten, entwickelte sich zwischen der Zweitvertretung des SC Velbert und der SSVg 09/12 Heiligenhaus eine interessante Testpartie mit dem besseren Ende für die Gäste, die das Spiel mit 3:2 für sich entschieden.

Die Zweite der Clubberer hatte in der Woche zuvor am Preußen-Cup in Essen teilgenommen und dort drei Niederlagen (0:1 gegen Fatihspor Essen, 0:1 gegen DJK SF Katernberg und 0:6 gegen den SC Frintrop) hinnehmen müssen. Ein Testspiel gegen den Kreisligisten Sportfreunde Dönberg am Donnerstag gewannen die Velberter mit 6:1. Die Heiligenhauser hatten vor der Begegnung ein Trainingslager auf der eigenen Anlage absolviert, freitags einmal, samstags zweimal und am Sonntag vor dem Spiel zwei Stunden trainiert.

In der ersten Hälfte ist SC Velbert II gegen Heiligenhaus tonangebend

In der ersten Hälfte waren die Platzherren tonangebend und die etwas bessere Mannschaft, die auch das erste Tor erzielte. Nach einer schönen Kombination über Paul Scalet, Alexander Grimmert und Rene Werner, der den Ball auf den Flügel zu Fabian Wosnitza weiterleitete, verwertete Werner dessen Flanke am langen Pfosten per Direktabnahme zum 1:0.

Zehn Minuten vor der Pause wurde es dann vor den beiden Toren mehrmals turbulent. Nachdem die Velberter den Ball im Mittelfeld vertändelt hatten, war Christos Karakitos zur Stelle, guckte Torhüter Theo Hädrich aus, der weit vor dem eigenen Tor stand, und traf aus 25 Metern zum Ausgleich. Nur zwei Minuten später führte die SC-Auswahl aber schon wieder, weil Werner durch hohes Pressing den Ball eroberte und auf Emin El-Ouhibi spielte, der einen Gegenspieler stehen ließ und so präzise auf Levin Ceylan passte, dass der nur noch den Fuß hinhalten musste.

Trotz Belastung hoher Einsatz: Fabian Wosnitza vom SC Velbert II (li.) gegen Amin Amezigar von der SSVg Heiligenhaus. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Aber noch vor dem Seitenwechsel glichen die Gäste erneut aus, als die Velberter nach einer Balleroberung die Kugel sofort wieder verloren und Deniz Top auf Junior Miudo spielte, der das 2:2 erzielte.

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild dann, denn die Heiligenhauser wurden immer stärker und übernahmen die Spielkontrolle. Nach einem zu kurzen Rückpass des SC von der Mittellinie konnte Hädrich nur per Grätsche klären, doch das Spielgerät landete bei Karakitsos, der aus 35 Metern den Siegtreffer erzielte.

Weitere Berichte aus dem Amateurfußball in Velbert und Heiligenhaus

„Aufgrund der zweiten Halbzeit war unser Sieg verdient“, resümierte SSVg-Trainer Daniel Reuter nach dem Duell der beiden Bezirksligisten. Widersprechen wollte SC-Coach Marcel Kuhlmann nicht, fand aber: „Die erste Hälfte gehörte uns, da wäre vielleicht dann auch ein Unentschieden nicht ungerecht gewesen.“

So haben sie gespielt

SC Velbert II – SSVg 09/12 Heiligenhaus 2:3 (2:2).

SC: Hädrich, Grünewald (49. Jeuter), Bruns (67. Sahin), El Quhibi (61. Alex), Werner (61. Mocellin), Nava (61. Hummert), Scalet (71. Graßl), Wosnitza (61. Schwarz), Pape, Grimmert, Ceylan.

SSVg: Brückner (46. Aust), Karaca (46. Aydar), Dietz (20. Mustafa Ali-Khan), Top, Prengel (45. Laczny), Karakitsos (69. Patsis), Golik, Bektas, Miudo (80. Ural), Timar (45. Amezigar), Yildiz (46. Schmitt).

Tore: 1:0 Werner (12.), 1:1 Karakitsos (35.), 2:1 Ceylan (37.), 2:2 Miudo (42.), 2:3 Karakitsos (66.).

Weitere Berichte vom Sport in Velbert und Heiligenhaus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus