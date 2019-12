SSVg Heiligenhaus überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz

Unglaublich, diese SSVg 09/12 Heiligenhaus. Am 19. Spieltag der Bezirksliga siegt die Mannschaft von Mehmet Ali Aydemir und Monrem Orahhou mit 5:2 beim Tabellenzwölften VfB Marathon Remscheid und klettert mit dem vierten Dreier aus den vergangenen sechs Spielen erstmals in dieser Spielzeit aus den Abstiegsrängen – was nach 13 Pleiten zum Start schon einem kleinen Wunder gleicht.

SSVg 09/12 steckt alle Rückschläge weg

Noch besonderer machen diesen Erfolg die erschwerten Voraussetzungen vor der wichtigen Begegnung. Krankheitsbedingt und wegen Gelbsperren fehlten gleich acht Spieler, die im Normalfall der Startelf angehören – darunter Säulen wie Dennis Ter Haar, Deniz Top, Anil Günaydin, Hassan Asrihi oder Hicham Es-Sassi. Und dann gerieten die Gäste trotz guter Leistung des „zweiten Anzugs“ auch noch mit 0:2 in Rückstand.

Das Heiligenhauser Trainerduo Monrem Orahhou (li.) und Ali Aydemir erntet die ersten Früchte der beharrlichen Arbeit Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Doch die SSVg 09/12 durchbrach letztlich alle Widerstände.„Heute haben die überwiegend jungen Spieler, die sonst nicht so viel Einsatzzeit haben und auch mal in der zweiten Mannschaft aushelfen müssen gezeigt, dass auch auf sie Verlass ist. Sie waren da, als wir sie dringend gebraucht haben. Dafür ernten sie den höchsten Respekt, denn das war eine richtig gute Leistung heute und ein sehr wichtiger Sieg“, frohlockte daher auch Monrem Orahhou nach der Partie.

Obwohl sie das 0:2 schlucken mussten brachen die Gäste nicht etwa ein, sondern erhöhten umgehend die Schlagzahl, setzten den Gegner unter Druck und erzwangen so ein kurioses Eigentor, dass den wichtigen Anschluss vor der Pause herstellte (38.) – und es kam noch besser. Ömer Bülbül und Murat Yildirim kombinierten sich kurz darauf sehenswert durch die gegnerischen Reihen, Bülbül umkurvte letztlich den Keeper und glich aus (40.).

Nach dem Seitenwechsel gab es dann kein Halten mehr, die Gastgeber wurden immer weiter in die Enge getrieben. Maikel Klein drehte das Spiel folgerichtig schnell um (52.), Torjäger Abdül Kilic besorgte in der Schlussphase den Rest (76., 90.) zum hochverdienten Sieg der Gäste, die in dieser Saison schon so einige Rückschlage zu verkraften hatten.

Geduld macht sich nun bezahlt

Orahhou zeigt sich stolz: „Das fühlt sich jetzt erstmal gut an, nicht mehr in der Abstiegszone zu stehen. Wir wissen aber, dass wir eigentlich noch nichts erreicht haben und die Saison noch lang ist. Der Vorstand um Wolfgang Müller hat die nötige Geduld bewiesen, die es in so einer Situation braucht. Dafür können wir uns nur immer wieder bedanken, denn nach 13 Niederlagen ist das nicht unbedingt normal. Man konnte aber auch die ganze Zeit sehen, dass hier etwas entsteht und dass wir hart arbeiten –das zahlt sich meistens auch aus und wird belohnt. Daran wollen wir im nächsten Jahr anknüpfen.“

Anfang Februar wird dir Rückrunde der Bezirksliga fortgesetzt, dann geht es für die Heiligenhauser mit einem Heimspiel gegen den SSV Bergisch Born weiter.

SSVg 09/12 Heiligenhaus: Ü. Bektas – Gündüz, Klein, S. Bektas, Bülbül, M. Yildirim, Kilic, Mara (35. H. Yildirim), Ates, Amezigar (45. Öztürk), Tekin.

Tore: 1:0 (17.), 2:0 (32.), 2:1 Eigentor (38.), 2:2 Bülbül (40.), 2:3 Klein (52.), 2:4/2:5 Kilic (76., 90.)