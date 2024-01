SSVg Heiligenhaus: Shabany-Doppelpack und Elfer-Rettungstat

Duisburg Die SSVg Heiligenhaus ist mit einem Erfolg in die Testspielphase gestartet. Beim TuS Mündelheim gelingt der Top-Elf ein überzeugender 3:2-Erfolg.

Nach zwei sehr intensiven ersten Trainingswochen stand für die SSVg Heiligenhaus das erste Testspiel beim TuS Mündelheim auf dem Programm. Gegen den Duisburger Bezirksligisten überzeugten die Gäste insbesondere in der ersten Hälfte und freuten sich über den 3:2-Sieg und das erhoffte Erfolgserlebnis, von dem sich Spielertrainer Deniz Top Auftrieb für sein Team erhofft.

Die Heiligenhauser übernahmen direkt nach dem Anpfiff die Initiative und hatten deutliche Feldvorteile. Nach einer sehenswerten Kombination über Julius Balke und Cenk Dursun, der den Ball dann querlegte, traf Gjilf Shabani zur 1:0-Führung. Die Heiligenhauser blieben spielbestimmend, doch nach einem Konter der Mündelheimer stoppte Vitaly Golik den Angriff im Strafraum regelwidrig, so dass der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Daraus resultierte der Ausgleichstreffer der Platzherren, doch davon zeigte sich die SSVg-Auswahl unbeeindruckt und spielte weiterhin druckvoll nach vorne.

Nach einer Ecke, die Top ausführte, war Balke zur Stelle und beförderte den Ball mit dem Fuß zum 2:1 über die Torlinie. Vor der Pause hatten die Duisburger noch eine Chance durch einen Distanzschuss, doch Torhüter Jürgen Brückner wehrte den Ball mit einer tollen Parade ab. Einen Spielzug über mehrere Stationen mit jeweils nur einem Ballkontakt schloss wieder Shabani erfolgreich ab, der die Flanke von Dursun zum 3:1-Pausenstand einköpfte.

Joker Marcel Aust pariert einen Strafstoß

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel und als Hakan Yalcinkaya seinen Gegenspieler im Strafraum regelwidrig attackierte, bekamen sie einen weiteren Strafstoß zugesprochen, den der eingewechselte Torhüter Marcel Aust aber parierte. Bei einem „Sonntagsschuss“ genau in den Winkel war er dann aber machtlos, doch mehr als den Anschlusstreffer ließ die SSVg nicht mehr zu.

„Man hat gesehen, dass wir in der letzten Woche hart gearbeitet haben, obwohl wir nicht auf den Platz konnten, denn in der zweiten Halbzeit schwanden etwas die Kräfte“, stellte Top fest. Bereits am Mittwoch geht der Testspielreigen für seine Mannschaft weiter, wenn sie um 20 Uhr beim Kreisligisten DSC 99 Düsseldorf zu Gast sein wird, bevor es dann am Sonntag um 15 Uhr zum Düsseldorfer Bezirksligisten TSV Urdenbach geht (Anstoß 15 Uhr).

TuS Mündelheim – SSVg Heiligenhaus 2:3 (1:3)

Tore: 0:1 Shabani (17.), 1:1 (22./Strafstoß), 1:2 Balke (33.), 1:3 Shabani (41.), 2:3 (75.). Heiligenhaus: Brückner, Top, Murad Ali-Khan, Shabani, Golik, Assaid, Krol, Bektas, Dursun, Laczny, Balke (Aust, Mustafa Ali-Khan, Karakitsos, Raouah, Yalcinkaya, Fujimoto, Sverkos).

Mehr Sport aus Velbert & Heiligenhaus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus