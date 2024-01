SSVg Heiligenhaus gleich mit sechs Neuzugängen am Start

Velbert. Der Prominenteste ist ein ehemaliger Jugendspieler des FC Barcelona. Auch für SC Velbert II steht das erste Testspiel auf dem Programm.

Gleich sechs Neuzugänge hat Deniz Top, Sportlicher Leiter und Trainer der SSVg Heiligenhaus in Personalunion, in der Winterpause verpflichtet, um sein Team im Kampf um den Klassenerhalt zu verstärken. Der Namhafteste darunter ist sicherlich Dennis Krol, der in der Jugend in den Nachwuchsleistungszentren von CF Barcelona und Bayer Leverkusen ausgebildet wurde. Zuletzt spielte der 32-Jährige beim 1. FC Wülfrath und soll nun im Mittelfeld der SSVg die Fäden ziehen und seine Mitspieler führen.

Die weiteren Neuen im Kader sind Marouan Raouah, Ayyoub Assaid (beide BG Überruhr), Yuta Fujimoto (Japan), Torhüter Caner Dagdelen (Solingen-03) und „Heimkehrer“ Hakan Yalcinkaya, der zuletzt als Sportlicher Leiter bei Rot-Weiß Wülfrath fungierte, nun aber den Heiligenhausern im Abstiegskampf als Spieler helfen will.

SSVg beim TuS Mündelheim

Am Sonntag steht nun auch das erste Testspiel an, wenn die SSVg-Auswahl beim TuS Mündelheim erwartet wird (Anstoß 13 Uhr). „Wir konnten aufgrund der Witterungsbedingungen in der letzten Woche gar nicht auf den Platz, aber wir haben trotzdem sehr intensiv trainiert und im Grundlagen-Ausdauerbereich gearbeitet. In den letzten elf Tagen haben wir neun Einheiten absolviert und auch wenn die Jungs jetzt platt sind, sind sie sicherlich froh, wenn sie auf den Platz kommen und Fußball spielen können“, glaubt Top. „Die Jungs sollen Freude empfinden und ein Erfolgserlebnis wäre auch wichtig“, betont der Trainer.

Auch für den zweiten niederbergischen Bezirksligisten, die Zweitvertretung des SC Velbert, steht ein erstes Testspiel auf dem Programm, denn sie treten am Sonntag schon um 11.30 Uhr bei der Kreisligamannschaft der SSVg Heiligenhaus an. „Für den Auftakt ist das ein guter Gegner“, findet SC-Trainer Marcel Kuhlmann. Auch er hat mit Dennis Bock und Georgios Baladoukas zwei Neuzugänge dabei, die in den ersten Übungseinheiten einen guten Eindruck hinterließen und wohl in der Startelf stehen werden. Schonen will der Coach aber die Spieler wie Rene Werner und Paul Scalet, die nach ihren Verletzungen noch Trainingsrückstand haben. „Wir werden nichts riskieren und mit den Jungs spielen, die richtig fit sind und mindestens 60 Minuten Gas geben können“, kündigt er an.

