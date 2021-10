SSVg Heiligenhaus beendet die Sieglosserie

Radevormwald. Bezirksligist SSVg Heiligenhaus feiert mit dem verdienten 2:0 beim SC Radevormwald den ersehnten ersten Saisonsieg

Die SSVg 09/12 Heiligenhaus kann doch noch gewinnen. Nach unglücklichen Spielverläufen und eigenem Unvermögen platzte im siebten Anlauf endlich der Knoten.

Am 8. Spieltag der Bezirksliga siegte das Team von Mehmet Ai Aydemir und dem noch erkrankten Monrem Orahhou beim SC 08 Radevormwald verdient mit 2:0 und hält somit den Anschluss an die Nichtabstiegszone.

SSVg Heiligenhaus setzt sich bei einem direkten Konkurrenten durch

„Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen. Die Jungs wussten, worum es heute geht. Das sind die Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe, die wir einfach gewinnen müssen, um in der Liga zu bleiben. Heute hat endlich mal vieles funktioniert von dem, was wir uns vorgenommen haben“, resümierte Aydemir.

Die Sieglosserie merkte man seinen Schützlingen in den Anfangsminuten aber noch an, die Beine waren mitunter etwas wacklig. Doch die Gäste fingen sich rasch und konnten dann durch ein über mehrere Stationen fein herausgespieltes Tor von Abdul Kilic in Front gehen (15.).

„Mal wieder in Führung zu gehen, tat uns natürlich gerade in dem Spiel richtig gut. Was ich heute als einziges bemängeln kann ist, dass wir durch nicht optimale Chancenverwertung den Gegner zu lange am Leben gelassen haben. Aber am Ende sind wir einfach froh, den Bann gebrochen zu haben“, zeigte sich der Coach erleichtert.

Das Heiligenhauser Trainerduo Monrem Orahhou und Ali Aydemir (v.li.) musste bis zum achten Spieltag warten, dann hatte ihr Team es geschafft und den ersten dreifachen Punktgewinn geholt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Trotz einiger vergebener Möglichkeiten konnte der Gast im zweiten Abschnitt seine Führung verdoppeln. Adem Günes eroberte im Gegenpressing stark den Ball und setzte per Diagonalball Kilic ein, der mit einem überragenden Dropkick zum 2:0 einnetzte (65.).

Im Anschluss war der Gastgeber naturgemäß alles nach vorne, doch die SSVg 09/12 stand gut und hielt erstmals in dieser Spielzeit hinten die Null.

Ali Aydemir: „Auch das wird den Jungs guttun. Die Konter am Ende haben wir nicht gut ausgespielt, aber das ist heute zu verkraften.“

Mit den Punkten drei bis fünf rückte Heiligenhaus bis auf zwei Punkte ans rettende Ufer heran. In der kommenden Woche wartet mit dem Dritten Werden-Heidhausen aber bereits die nächste knackige Aufgabe (So. 15.15 Uhr). Die wird sich mit dem ersten Sieg im Rücken aber vielleicht etwas leichter angehen lassen.

So haben sie gespielt

SSVg 09/12: Nowakowski – Schiller, Gündüz, Günes (85. Dereköy), Bektas, Park, Clashaus (63. Sahin), Kilic (82. Es-Sassi), Gerti, Shabani (86. Aydar), Ali-Khan.

Tore: 0:1 Kilic (18.), 0:2 Kilic (65.).