Die Damen der Velberter SG feiern Meisterschaft und Aufstieg in der Volleyball-Bezirksliga.

Volleyball Bezirksliga So schreiben die Damen der Velberter SG Vereinsgeschichte

Velbert . Das hat es bei der Velberter SG noch nicht gegeben: Die Volleyballerinnen schaffen den direkten Landesliga-Aufstieg.

Große Volleyball-Freude bei der Velberter SG: Die erste Damenmannschaften erzielte am letzten regulären Spieltag der Saison 2022/2023 zwei deutliche Siege und feierte damit Meisterschaft und Aufstieg.

Die von Olaf Kohne trainierten Damen besiegten die DJK SF Gerresheim klar mit 3:0 (25:10, 25:13, 25:17) und sicherten sich damit die Meisterschaft in der Bezirksliga 8 sowie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den direkten Aufstieg in die Landesliga.

Die Velberterinnen ließen dem Tabellenschlusslicht aus Düsseldorf zu keiner Zeit eine Chance und machten deutlich, dass sie verdient den Klassensprung in Angriff nehmen. Mit platzierten Aufschlägen, harten Angriffen und guten Blockaktionen setzten sie ihre Gegnerinnen während des gesamten Spiels unter Druck.

So konnte der verdiente Sieger am Ende nur Velberter SG lauten. Durch die gleichzeitige Niederlage des Konkurrenten SV Bayer Wuppertal II liegen die Velberterinnen in der Endabrechnung der Bezirksliga mit fünf Punkten Vorsprung klar vorne und feierten Titel und Aufstieg.

Die von Reinhard Hellmann trainierte zweite Damenmannschaft hat noch eine Chance, es der Erstvertretung nachzumachen: Am letzten Spieltag der regulären Saison besiegte sie in der Bezirksklasse 15 das Team von VV Humann Essen VI ebenfalls mit 3:0 (25:19, 25:23, 25:21). Dadurch erreichten die Velberterinnen in der Endabrechnung den zweiten Tabellenplatz.

Diese Platzierung berechtigt zur Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga, die am ersten Maiwochenende stattfinden wird. Die Gegnerinnen der Velberterinnen dort heißen SSG Wuppertal (Zweiter Bezirksklasse 15) und ASV Wuppertal (Siebter Bezirksliga 8). Auch diese Hürden will die Velberter SG jetzt natürlich noch nehmen: Ein Doppel-Aufstieg ist schließlich etwas ganz Besonderes.

