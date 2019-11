Velbert. In der TT-Verbandsliga unterliegt der TTC SW dem Tabellenführer, während sich Union III klar gegen das Schlusslicht behauptet.

Für die niederbergischen Herrenmannschaften in der TT-Verbandsliga gab es die erwarteten Ergebnisse: TTC SW Velbert unterlag Spitzenreiter Borussia Düsseldorf III (5:9) und Union Velbert III bezwang Schlusslicht TTG Menden (9:1).

TTC SW Velbert –Borussia Düsseldorf III 5:9. Beide Teams traten mit Ersatzspielern an: Bei den Hausherren kamen Raphael Nussbaum und Stephan El Faramawy für die fehlenden Radoslaw Lukasik und Andre Hagedorn zum Einsatz. Die Gäste aus der Landeshauptstadt mussten gleich auf drei Stammspieler verzichten. Zu Beginn gewannen nur Wierzchowski/Priestley ihr Doppel für Velbert, während Ehlert/El Faramawy (1:3) sowie Hosseini/Nussbaum (0:3) unterlagen. Im Einzel imponierte Michal Wierzchowski mit zwei Siegen. Dazu konnten Jörg Priestley und Arja Hosseini jeweils einen Punkt beisteuern. Für Niklas Ehlert, Nussbaum und El Faramawy gab es diesmal kein Erfolgserlebnis. Die Velberter, die nach dem 1:2 die Parie bis zum 3:4 offen gestalteten, hatten auch kein Spielglück, verloren sie doch von vier knapp entschiedenen Fünf-Satz-Spielen gleich drei. So stand am Ende ein knapper 9:5-Sieg für Tabellenführer Düsseldorf zu Buche.

TTC SW: Wierzchowski 2, Priestley 1, Ehlert , Hosseini 1, Nussbaum, El Faramawy, Wierzchowski/Priestley 1

SV Union Velbert III –TTG Menden 9:1. Die Hausherren traten ohne Frank Wolter und Pascal Friedrich ein, auch die Gäste aus dem Sauerland mussten mit zwei Ersatzspielern an die Tische treten.

Vladimir Misinsky sammelte gleich drei Punkte für die Drittvertretung der Union beim klaren Sieg über die TTG Menden. Foto: Uwe Möller / WAZ FotoPool

Mit dem Gewinn aller drei Doppel (Jungblut/Tekaat gewannen 3:2) gelang die Basis für den hohen Sieg. Nach den Vier-Satz-Siegen von Vladimir Misinsky und Rainer Jungblut gewann Markus Tekaat nach einem 0:2-Satzrückstand knapp mit 11:9 im Entscheidungssatz.

Während Jona Stein und Christoph Schwalfenberg mit 3:0 klare Siege einfuhren, verlor Arndt Beneke sein Einzel im fünften Satz und gewährte den Gästen damit den Ehrenpunkt. Mit seinem zweiten Einzelsieg machte Misinsky den erhofften Sieg perfekt.

SVU III: Misinsky 2, Jungblut 1, Tekaat 1, Stein 1, Beneke, Schwalfenberg 1, Misinsky/Beneke 1, Jungblut/Tekaat 1, Stein/Schwalfenberg 1.