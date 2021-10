SC Velberts D2 erhält WAZ-Trikots: „Die sehen so cool aus“

Die D2 Jugend des SC Velbert wurde von der WAZ frisch ausgestattet mit einem neuen Trikotsatz. Ganz in schwarz gehalten sollen in diesem Dress nun viele Punkte geholt werden.

Die Freude bei den Kindern der U12-Fußballjugend des SC Velbert war riesig, als sie die von der WAZ gesponsorten Trikots überreicht bekamen.

Velbert. Es ist ein verregneter Montagnachmittag auf dem Fußballplatz des SC Velbert. Doch die Stimmung bei der U12 des Velberter Clubs könnte nicht besser sein – der neue Trikotsatz ist angekommen! Die Jugendlichen ziehen die schwarzen Trikots in Windeseile an und zeigen sich sehr erfreut: „Die Trikots sind so geil!“, „Die sehen so cool aus!“, sind nur einige der positiven Ausrufe, die über den Platz schallen.

Neben den Spielern und dem Trainerteam ist Lucy Schink aus der Marketingabteilung der WAZ mit von der Partie, die am Montag mit verfrühten Weihnachtsgeschenken der Jugendmannschaft des SC eine Freude machte. Im Rahmen einer Marketingaktion hatte Schink in diesem Jahr 20 Trikotsätze im gesamten WAZ-Gebiet im Rahmen eines Gewinnspiels ausgelobt, welches sich an Kinder- und Jugendmannschaften richtete. Die Vereine mussten zur Teilnahme lediglich eine Bewerbung abschicken, in der sie ihre Mannschaft beschreiben und kurz erklären, wieso sie den neuen Trikotsatz benötigen und verdient hätten.

Nach der Bewerbungsphase wurden zahlreiche Vereine und Mannschaften zur Abstimmung freigegeben – 20 Teams konnten sich am Ende durchsetzen, darunter auch die U12 des SC Velbert. Lucy Schink zeigt sich mit großer Freude an ihrer Trikot-Geschenk-Tournee: „Es tut gut, die Freude der Jugendlichen zu sehen und den Vereinen etwas Gutes zu tun.“

Das sieht super aus! Die neuen Trikots für die U12 des SC Velbert. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Idee für die Aktion wurde aus dem Verschwinden der Leserläden geboren. Das Logo der WAZ sei im Straßenbild immer weniger zu sehen, erklärt Schink. „Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, wie wir für mehr Sichtbarkeit sorgen und gleichzeitig Kindern und Jugendlichen etwas Gutes tun können. Das Projekt mit den Trikotsätzen kombiniert beides optimal und macht uns großen Spaß“, berichtet sie.

Die Trikotfrage ist auch beim SC Velbert kompliziert

Auch die Verantwortlichen der U12 teilen die Freude ihrer Spieler – das Trainerteam aus Daniel Kaiser, Nadine Kaiser und Raúl Vazquez weiß, wie schwierig die Trikotfrage gerade im Jugendbereich ist. „Auch wenn wir beim SC Velbert eine sehr gute und leistungsorientierte Jugendarbeit haben, ist die finanzielle Situation immer schwierig – da gibt es in Velbert und der Region andere Platzhirsche“, erklärt Daniel Kaiser die Gemengelage. Gerade Trikotsätze für die Jugend seien häufig schwierig zu organisieren, da jede Mannschaft mehrere Sätze brauche und sehr schnell aus neuen Trikots herauswachse.

Dementsprechend sei das Geschenk der WAZ eine sehr willkommene Ergänzung für eine hoffentlich lange Zeit: „Wir werden, wie es bei uns im Verein üblich ist, gut mit den Trikots umgehen und sie nach unten hin weitervererben, wenn unsere Jungs aus ihnen herausgewachsen sind. So bleiben sie lange im Verein und zahlreiche Jugendliche können davon profitieren“, beschreibt Kaiser die üblichen Vorgänge in seinem Verein.

Sportlich läuft es sehr gut

Sportlich läuft es momentan rund bei seinem Team: In der U12 Kreisklasse 2 stehen seine Jungs auf dem 2. Tabellenplatz, die Vorbereitung auf die Leistungsklasse in der U13 läuft also optimal. Der SC Velbert kann sich generell über einen sehr hohen Zulauf nach der Pandemie freuen: „Wir haben zig Neuanmeldungen gehabt, mussten sogar einige neue Mannschaften aufmachen. Das kam für uns in der Menge auch echt überraschend“, berichtet Nadine Kaiser.

Aufgrund dieses Anmeldungs-Booms steht der SC Velbert vor einem Problem: Es werden händeringend Trainer im Jugendbereich gesucht. Wer sich hierfür motiviert und qualifiziert fühlt, kann sich bei Jugendleiter Justo Vazquez unter j.vazquez@scvelbert.de melden und die erfolgreiche Jugendarbeit mit vorantreiben.

