SC Velbert setzt beim FC Monheim auf den Derbyschwung

„Das kann ja heiter werden“ dachten sie sich beim SC Velbert nach dem deprimierenden 1:2 beim punktlosen Aufsteiger 1. FC Mönchengladbach.

Denn von diesem Saisontiefpunkt aus mussten sie die neue englische Woche in Angriff nehmen, die ihnen gleich drei Teams der gehobenen Oberliga-Qualität beschert: Die Lokalduelle mit den ungeschlagenen Nachbarn SSVg und TVD sowie das Auswärtsspiel beim 1. FC Monheim.

Doch am Sonntag sind die Clubberer sehr gut in dieses Intensiv-Programm gestartet, sie holten nach 1:3-Rückstand noch ein 3:3 gegen die SSVg. Das gibt Auftrieb für die zweite Aufgabe: Das Auswärtsspiel am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr beim 1. FC Monheim.

SC-Trainer Peter Radojweski erkennt Steigerung

Trainer Peter Radojweski war zwar noch nicht mit der kompletten Leistung zufrieden, lobte aber die Steigerung in der zweiten Halbzeit und einige gute Ansätze. „Auf jeden Fall können wir aus dem Derby einiges mit nehmen“, sagt der Ex-Profi. Zugleich weiß er aber auch, dass sein Team vor Kurzem in einer ähnlichen Situation war.

Da hatte sie mit dem 1:0 über den ETB Schwarz-Weiß nach drei Niederlagen in Folge den ersten Saisonsieg gefeiert – nur um sofort wieder in den alten Trott zu verfallen und die Partie in Mönchengladbach zu versemmeln.

„Das darf nicht noch mal passieren, so Radojewsi, zumal der Gegner von ganz anderem Kaliber ist: Der 1. FC Monheim steht auf Tabellenplatz fünf und verfügt über einen stark besetzten Kader, darunter zwei gute Bekannte: Tim Kosmala und Sebastian Spinrath haben einst in Velbert für den Nachbarn SSVg gespielt.