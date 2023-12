SC Velbert II bleibt nach 1:4 im Tabellenkeller stecken

Essen Das Kuhlmann-Team kommt bei Türkiyemspor Essen gut in die Partie, auch dank der taktischen Ausrichtung. Doch dann schleichen sich Fehler ein.

Auch im letzten Spiel des Jahres gelang dem SC Velbert II nicht der erhoffte erste Auswärtssieg, beim SC Türkiyemspor Essen bezog die Velberter Zweitvertretung eine 1:4-Niederlage und steckt daher weiterhin im Tabellenkeller fest.

Dabei fanden die Gäste zunächst gut ins Spiel und hatten auch die erste hochkarätige Chance. Nach einem tiefen Pass von Adriano Mocellin legte Niklas Hummert den Ball noch einmal quer, doch Stavros Spyrou schoss den Ball nach einem schlechten ersten Kontakt weit über das Tor.

Mehrmals setzte sich Amine Etarabti gut über die linke Seite durch, doch seine Flanken waren nicht präzise genug und fanden keinen Abnehmer. Und so erzielten die Ruhrstädter nach einer Standardsituation das erste Tor. Nach einer Ecke stimmte in der SC-Abwehr die Zuordnung nicht und so köpfte Essens Bünyamin Topuz unbedrängt das 1:0.

Unnötiger Fehler führt zum zweiten Gegentreffer

Die Velberter blieben vom Rückstand unbeeindruckt und spielten weiter mutig nach vorne. „Unsere Taktik mit einer Dreierkette und zwei hohen Außenverteidigern ging auf, wir haben uns immer wieder außen durchgespielt“, resümierte Trainer Marcel Kuhlmann, doch seine Auswahl nutzte erneut ihre Möglichkeiten nicht.

Und als der ansonsten starke Mocellin Torhüter Timm Schreiber anspielen wollte, landete der Ball in den Füßen von Türkiyemspor-Angreifer Ersin Canseven, der auf 2:0 erhöhte. „Damit haben wir uns dann selbst aus dem Spiel genommen, solche individuellen Fehler bekommen wir auch nicht mehr korrigiert und dann verliert meine junge Mannschaft auch den Kopf“, stellte der SC-Coach fest. Nach einem Ballverlust von Tim Bruns sorgten die Gastgeber mit dem daraus resultierenden Konter kurz vor der Pause für das 3:0 durch Yasar Cakir.

Nach dem Seitenwechsel bäumten sich die Velberter noch einmal auf, der eingewechselte Emin El-Ouhibi setzte sich auf dem Flügel durch und bediente Niklas Hummert, der zum 1:3 verkürzte. El-Ouhibi hatte danach den Anschlusstreffer auf dem Fuß, schoss aber über das Tor und als Bruns im Strafraum zu Fall kam, entschied der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter. Kurz vor dem Schlusspfiff legten die Essener das Tor zum 4:1-Endstand nach und so stand das SC-Team am Ende wieder mal mit leeren Händen da.

SC Türkiyemspor Essen – SC Velbert II 4:1 (3:0)

Tore: 1:0 (23.) Topuz, 2:0 (37.) Canseven, 3:0 (45.) Cakir, 3:1 Hummert (52.), 4:1 (90.).

Velbert: Schreiber, Jeuter, Grünewald (68. Sahin), Etarabti (77. Alex), Mocellin, Urlaub, Spyrou (46. El-Ouhibi), Hummert, Wosnitza, Bruns (60. Nava), Garidis

