SC Velbert II bekommt in dieser Woche eine Menge zu tun

Da der für Sonntag vereinbarte Testspielgegner SV Solingen kurzfristig abgesagt hatte, entschlossen sich die Verantwortlichen der Zweitvertretung des SC Velbert kurzfristig am Preußen-Cup, einem großen Turnier in Essen (Seumannstraße), teilzunehmen.

SC Velbert II – Fatihspor Essen 0:1 (0:1). In der Auftaktpartie trafen die Clubberer auf Fatihspor Essen, Aufsteiger in die Kreisliga A, und unterlagen mit 0:1. „Wir haben eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt, in der uns unser gut aufgelegter Torhüter Timm Schreiber durch mehrere gute Paraden vor einem höheren Rückstand bewahrte. Mit dem 0:1 zur Pause waren wir da gut noch gut bedient“, fand Trainer Marcel Kuhlmann klare Worte.

Nach dem Seitenwechsel kam seine Auswahl besser ins Spiel, erarbeitete sich auch zwei Chancen, doch den Schuss von Rene Werner wehrte der Essener Schlussmann ab und Jakob Alex wurde bei seinem Abschluss im Strafraum im letzten Moment geblockt.

Nun stehen die Clubberer vor einem Mammutprogramm, denn am Montagabend trafen sie im Rahmen des Turniers Preußen-Cups auf den ambitionierten Bezirksligisten DJK SF Katernberg (Ergebnis nach Redaktionsschluss) und am Samstag geht es dann im letzten Spiel der Vierer-Gruppe gegen den Essener A-Kreisligisten SC Frintrop.

Beim Preußen Cup nehmen insgesamt 24 Mannschaften teil, die auf sechs Gruppen verteilt sind. Teams von Kreisliga B bis Landesliga sind dort am Ball.

Während die Spielzeit bei diesem Turnier in Essen nur zweimal 30 Minuten beträgt, absolviert die Velberter Bezirksliga-Mannschaft weitere Testpartien in dieser Woche über jeweils 90 Minuten: am Donnerstag (20 Uhr) bei den SF Dönberg und am kommenden Sonntag zu Hause gegen die SSVg Heiligenhaus.

