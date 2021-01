Fussball SC Velbert hat seine BLF-Arena in der Pause zügig renoviert

Velbert Wo die Bälle nicht rollen können, rollten die Baumaschinen. Die SC-Anlage hat nun einen dritten Platz und eine neue Tartanbahn.

Die Sportpause in Corona-Zeiten setzt etlichen Vereinen arg zu. Es gilt, das Beste draus zu machen. Ein Beispiel dafür liefert der SC Velbert, dessen erste Mannschaft in der Fußball-Oberliga spielt und der über eine große Jugendabteilug mit Teams in praktisch allen Altersklassen verfügt.

Dass hier der Spiel – und Trainingsbetrieb pausiert, trifft hunderte von Mitgliedern sicherlich hart. Doch die Ruhe in der BLF-Arena hatte auch ihre gute Seite. Statt der Bälle konnten hier Baumaschinen rollen.

Anlage am Böttinger ist noch attraktiver geworden

Damit war es möglich, die aufwendigen Renovierungs-Arbeiten zügig abzuschließen und die Anlage am Böttinger geht aufgehübscht ins neue Jahr.

„Die ohnehin attraktive Anlage hat noch einmal an Reiz gewonnen“, sagt der Vorsitzende Dirk Graedtke mit Blick auf die abgeschlossenen Projekte.

Nachdem der untere Platz bereits vor zwei Jahren einen neuen Kunstrasenbelauf bekommen hatte ist nun auch der Hauptplatz mit frischem Kunstgrün ausgestattet. Zur Abrundung wurden auch neue Tore aufgestellt.

Alte Mulch-Schicht ist Geschichte

Drumherum führt inzwischen eine neue Tartanbahn, die alte Mulch-Schicht ist Geschichte.

Ebenfalls fertig ist inzwischen auch der dritte Fußball-Platz. Er ist vor allem für die jüngsten SC-Kicker fertig gestellt worden. Statt der aus dem letzten Jahr bekannten Baustelle hinter dem Tor des Hauptplatzes findet sich hier nun das Soccer-Feld.

Auf dem ebenfalls mit frischem Kunstrasen ausgestatteten Fußballfeld können die kleinen Clubberer nicht nur trainieren, sondern auch Spiele absolvieren – wenn es denn mal wieder los geht.

