Sieg und Niederlage für die Velberter Reserven in der Fußball-Kreisliga A Während SC II gegen den Aufstiegskandidaten Sonnborn mit 2:0 gewann musste Aufsteiger TVD II ein 3:4 bei Azadi Wuppertal hinnehmen.

SC Velbert II – SC Sonnborn 2:0 (1:0). „Im Vergleich zur Vorwoche war unsere Mannschaft nicht wiederzuerkennen“, stellte „Bobby“ Schwarz, der gemeinsam mit Andreas Nitas als Trainer für die SC-Zweitvertretung verantwortlich ist, fest. „Der aus dem Urlaub zurückgekehrte Danny Kotyrba, Lukas Sender, der zuletzt fehlte, und Max Varivoda aus dem Oberligakader waren belebende Elemente, die auch die anderen mitgerissen haben.“

Die Clubberer wirkten gegen den Aufstiegskandidaten von Beginn an hochmotiviert. Sie stellten im Mittelfeld und dahinter geschickt die Räume zu und zwangen die Wuppertaler so zu langen Bällen, die meist harmlos blieben. So entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Torraumszenen eher selten waren. Als Danny Kotyrba an der Strafraumgrenze einen Ball bekam, umspielte er einen Sonnborner und schoss auf das Tor. Den Ball wehrte der Schlussmann zur Seite ab, gegen Kotyrbas Nachschuss war er dann aber machtlos.

Nach dem Seitenwechsel erzielte dann Ricardo Beckmann den Treffer zum 2:0 Endstand, als er mit einem Schuss ins lange Eck die gute Vorarbeit von Simon Spazier und Kotyrba vollendete. Die Gäste erhöhten danach zwar noch einmal den Druck, doch die an diesem Tag sattelfeste SC-Abwehr konnten sie nicht mehr vor größere Probleme stellen. „Vielleicht haben die Jungs ja jetzt gemerkt, was sie mit der richtigen Einstellung erreichen können“, merkte Bobby Schwarz an.

Als Tim Efler (re.) das 3:1 für den TVe erzielte, schienen die Bäumer auf der Siegerstraße – es schien aber nur so. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

SC II: Garweg, Kniszewski, Wosnitza (60. Akyüz), Bestler, Varivoda, Nolte, Sender, Kotyrba, Spazier, Schwarz (83. Nitas), Beckmann. - Tore: 1:0 Kotyrba (20.), 2:0 Beckmann (55.).

BV 1885 Azadi Wuppertal – TVD Velbert II 4:3 (0:2). Die Dalbecksbäumer taten sich zunächst etwas schwer auf dem ungewohnten Aschenplatz, hatten dann aber eine hochkarätige Möglichkeit, als Murad Ali-Khan alleine vor dem Tor auftauchte, der Keeper den Flachschuss aber aus der Ecke fischte.

In der Schlussphase der ersten Hälfte waren die dann Gäste per Doppelschlag erfolgreich: Zunächst leisteten sich die Gastgeber ein unnötiges Foul im Strafraum an Felix Rades, den fälligen Elfmeter verwandelte Can Karabulut zum 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Rades dann nach Vorarbeit von Can Karabulut gegen die sichtlich geschockten Schwebebahnstädter auf 2:0.

„Nach dem Seitenwechsel haben wir es dann aber an der nötigen Aggressivität vermissen lassen und waren einfach zu passiv“, kritisierte Trainer Tim Chudzinski seine Auswahl, die nach einem Fehlpass vor dem eigenen Tor das 1:2 hinnehmen musste. Zwar erhöhte Tim Efler nach zwei Pässen direkt nach dem Anstoß auf 3:1, doch danach dominierten vor allem die Wuppertaler. Sie verkürzten nach einem Velberter Fehler im Spielaufbau auf 2:3 und erzielten nur zwei Minuten später im Anschluss an einen Eckball den Ausgleich.

Murad Ali-Khan hatte Pech, dass er aus aussichtsreicher Position, aber in Bedrängnis, einen Azadi-Akteur auf der Linie anschoss.

Den direkten Gegenstoß schlossen die Gastgeber mit dem Siegtreffer ab. denn in der verbleibenden Spielzeit schoss Dennis Schulten knapp am Tor vorbei und der Schiedsrichter entschied zweimal zum Unmut der Velberter nicht auf Handelfmeter.

Mit vielen Unsportlichkeiten spielten die Gastgeber schließlich noch auf Zeit, so dass der konsequente Unparteiische 18 Minuten (!) nachspielen ließ.

TVD II: Mißner, C. Karabulut, Dreher, B. Karabulut (75. Eckhoff), Rades (89. Khidhir), Efler, Eßer, Schulten, Ali-Khan, Laczny (82. Dahwood), Busch.

Tore: 0:1 C. Karabulut (41./Strafstoß), 0:2 Rades (43.), 1:2 (48.), 1:3 Efler (49.), 2:3 (56.), 3:3 (58.), 4:3 (71.)