RSC Neviges blickt auch ohne Alice im Wunderland nach vorne

Wer den RSC Neviges bei Google Maps eingibt und zunächst auf das Velberter Stadtgebiet blickt, sucht den Rollsport-Club vergeblich. „Verein in Wülfrath“ steht dort, dabei ist Neviges doch sogar in den Klubnamen mit aufgenommen. „Dort ist die Geschäftsstelle. Der Verein wurde 1972 gegründet und es wurde erst nur in Tönisheide trainiert. Mittlerweile wird aber in Velbert trainiert“, klärt Birgit Berger, die Pressesprecherin des RSV auf.

Der Rollsport-Club hat kein einfaches Jahr hinter sich. Der geplante eigene Wettkampf im März wurde abgesagt, das große Weihnachts-Schaulaufen Alice im Wunderland ist ebenfalls im Pandemie-Chaos untergegangen, die Tänze konnten nicht einstudiert werden, die Zuschauer hätten gefehlt. Auch ein kleines Ersatz-Kürlaufen ist durch den zweiten Sport-Lockdown nicht möglich. Stattdessen wurden die Mitglieder mit einem Adventskalender aus dem Jahr verabschiedet - immerhin etwas.

RSC Neviges hat Einbußen, Sorgen muss sich aber niemand machen

Auch finanziell musste der RSC Einbußen hinnehmen, Karten- und Verpflegung konnten ja nichts in die Kasse spulen. Berger beruhigt aber, Sorgen müsse sich keiner machen. „Der Verein hat finanzielle Mittel. Die Beiträge der Mitglieder laufen weiter, wurden aber gesenkt, weil ja auch kein Training stattfinden kann. Klar fehlen Einnahmen, aber wir werden überleben und wir planen auch, im nächsten Jahr wieder alles anzubieten.“

Wer ebenfalls mal in das Rollschuh-Fahren hereinschnuppern möchte, kann sich stets bei der ersten Vorsitzenden des Vereins per Mail an druhland.rsc@gmc.de wenden.

