Robert Nnaji geht demnächst für TVD Velbert auf Torejagd

Velbert. Der 26-jährigen Angreifer wechselt vom Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert zum benachbarten Oberligisten und trifft alte Weggefährten wieder.

Auf der Suche nach zwei, drei erfahrenen Spielern zu den vielen bereits verpflichteten Talenten kann der TVD Velbert nach den Transfers mit Dario Schumacher (30) und Luka Bosnjak (25), nun auch die Verpflichtung von Robert Nnaji (26) vom Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert bekanntgeben.

Nnaji ist zwar wohnhaft in Essen, aber eigentlich auch ein „Velberter Junge“, da er nach dem Vogelheimer SV fünf Jahre bei der SSVg Velbert in der Oberliga spielte, bis dann auch die Regionalliga auf Ihn aufmerksam wurde.

Dort spielte er fortan eine Saison mit 19 Einsätzen bei den Sportfreunden Lotte und die Hinrunde in der letzten Saison beim Regionalligisten 1. FC Bocholt, von dem er nach weiteren elf Einsätzen in der Rückrunde wieder zur SSVg Velbert ging. Mit seinen vier Toren in den 17 Einsätzen war er am Aufstieg in die Regionalliga beteiligt.

Wiedersehen mit Brauer und Schumacher

Mit Robert Nnaji bekommt der TVD einen technisch starken und schnellen Spieler, der, wie er selbst sagt, gerne dort offensiv spielt, wo er für den Torerfolg mit verantwortlich sein kann. Für den 26-jährigen ist es auch ein Wiedersehen mit den ehemaligen Weggefährten Timo Brauer und Dario Schumacher, mit denen er schon zusammen spielte.

Der TVD-Vorstand mit Andre Grimmert, der Sportliche Leiter Michael Kirschner und das Trainerteam Jens Grembowietz/Markus Braasch freuen sich auf eine absolute Verstärkung, die den Velberter Oberligisten offensiv nochmal sehr variabel macht.

Alle News und Hintergründe aus der Velberter Fußballszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus