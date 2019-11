Velbert. Mit der 0:3 Pleite gegen Dornap-Düssel setzte die TVD-Zweitvertretung ihren Negativlauf fort und kassierte die vierte Niederlage in Folge.

Betretene Gesichter bei den Bäumern. Der Velberter Aufsteiger, der so stark in die Saison der Kreisliga A gestartet war, hängt derzeit durch. Mit der 0:3 Pleite gegen den TSV Einigkeit Dornap-Düssel setzte die TVD-Zweitvertretung ihren Negativlauf fort und kassierte die vierte Niederlage in Folge.