Hallenfußball Positives Fazit: Auch kleine Tore kein Problem in Velbert

Velbert Ausrichter SV Union Velbert ist zufrieden mit Verlauf der Stadtmeisterschaft. Nur ein Vorfall in der Vorrunde trübt Gesamteindruck.

Ein positives Fazit der 43. Auflage der Velberter Hallenstadtmeisterschaft zogen die Verantwortlichen des Ausrichters SV Union Velbert. „Wir fanden das Turnier gut, wenn man mal den Donnerstag ausklammert“, stellte Eckhardt von Zabiensky, Vorstandsmitglied des SV Union, mit etwas Abstand klar. Der Vorfall am zweiten Tag der Vorrunde, verbunden mit dem Ausschluss des TSV Neviges Engizek, trübte natürlich den guten Eindruck der Veranstaltung.

„Die beiden darauffolgenden Tagen verliefen dann aber total ruhig und sportlich fair“, findet der Funktionär. So gab es auch auf dem Spielfeld viele versöhnliche Szenen, in denen sich Gegenspieler gegenseitig auf die Beine halfen oder abklatschten. „Die Stadt hat die Security gestellt und die Anzahl der Mitarbeiter von Donnerstag auf Freitag von acht auf 16 verdoppelt“, berichtete von Zabiensky. Ein besonderes Lob hat er parat für den Hallenwart der Birther Sporthalle: „Mo Ouali hat uns sehr gut unterstützt und war immer für uns ansprechbar.“

Ausrichter SV Union Velbert sportlich und finanziell zufrieden

Auch dass das Fassungsvermögen der Sporthalle deutlich geringer ist als das der Halle an der Langenberger Straße, haben die Ausrichter nicht nur als Nachteil angesehen. „Dort hätten wir vielleicht pro Tag 300 Zuschauer mehr gehabt, aber unter dem Strich möglicherweise vielleicht auch mehr Ärger. Auch wenn wir uns keine goldene Nase verdient haben, haben wir unsere Kosten gedeckt und ein bisschen was dazu eingenommen. Aber es war auch anstrengend“, resümierte der Funktionär.

Jeden Tag waren 35 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, ein harter Kern von zehn Vereinsmitgliedern war jeden Tag vor Ort. Darunter auch Yannik Humm, der die Veranstaltung am Mikrofon moderierte. „Enttäuschend fand ich es sportlich als Unioner“, spielte er auf das Abschneiden des Teams von Trainer Pascal Sailer an, das in der Vorrunde als Gruppenletzter ausgeschieden war. „Wir haben uns aber als guter Gastgeber erwiesen und den anderen nicht die Butter vom Brot genommen“, sagte er augenzwinkernd. „Der Job als Hallensprecher war eine coole Erfahrung für mich und ich habe auch viel positive Resonanz bekommen“, erklärte er.

Turniersprecher Yannik Humm bekam auch Pfiffe bei der Hallenstadtmeisterschaft in Velbert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Und dass er vor dem Finale ausgepfiffen wurde, nahm er dann auch nicht tragisch. „Ich wollte nicht diese Zeremonie mit Einlauf und der Vorstellung aller Spieler organisieren und durchführen. Ich wollte auch nicht zum Selbstdarsteller werden, der Sport sollte immer im Vordergrund stehen“, begründete er den Verzicht.

B-Kreisligist Stella Azzura war für einige Geheimfavorit

Dass in Stella Azzura Velbert ein Verein aus der Kreisliga B das Finale erreichte, galt zwar als Überraschung, war es aber für einige Kenner der Szene nicht. So hatten TVD-Trainer Dennis Schulte und auch Ömür Öney, der Sportliche Leiter von Türkgücü Velbert, das Team als Geheimfavoriten auf der Rechnung. „Wir haben einige erfahrene Spieler in unseren Reihen, die auch schon höherklassig aktiv waren, dabei haben wir sogar noch zwei angeschlagene Leistungsträger geschont“, erläuterte Azzura-Trainer Rosario Sparacio. „Ich habe mal recherchiert, ich glaube nicht, dass es schon einmal einen B-Ligisten im Finale gab“, teilte er mit dem gebotenen Stolz mit, und dass er bei der „Recherche“ sogar bis zum Jahr 1987 zurückgeblickt hatte.

Hicham Es-Sassi von Stella Azzura bekommt vom Bürgermeister Emil Weise den Pokal für Platz zwei überreicht, rechts Jan Steinmetz (Stadtsportbund). Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Seine Mannschaft schwimmt ohnehin auf einer Erfolgswelle. „2023 war ein super Jahr für uns. In der Hinrunde haben wir 14-mal gewonnen und nur einmal Unentschieden gespielt. Auch im Pokal haben wir dreimal gewonnen und sogar den Oberliga-Absteiger Cronenberger SC verdient besiegt. Das Turnier war für uns als kleiner Klub noch einmal ein tolles Erlebnis, zumal wir alle Velberter sind. Aber jetzt muss Schluss sein mit Jubeln. Wir müssen uns auf die noch ausstehenden 18 Spiele in der Meisterschaft konzentrieren, das ist viel wichtiger“, so der Coach.

Im Gegensatz zu einigen anderen Trainern und Spielern hält er es für gut, dass in Velbert auf kleine Handballtore gespielt wird. „Halle ist für mich etwas für Straßenfußballer, da kommt es auf fußballerische Qualität und Technik an. Große Tore bieten mehr Spektakel, aber da wird schon in der gegnerischen Hälfte draufgeballert“, sagt Sparacio. Kleine Tore sorgen dann auch für mehr Chancengleichheit, denn die „Kleinen“ können es den „Großen“ durch eine gute Defensivstrategie schwer machen.

Warum wird bei der Velberter Hallenstadtmeisterschaft eigentlich auf kleine Tore gespielt? Eine klare Antwort darauf hat auch Jan Steinmetz, Vorstandsmitglied des Stadtsportbundes, nicht. „In Velbert wird schon immer auf kleine Tore gespielt“, teilte er mit. Das habe der Attraktivität des Turniers bisher aber noch nicht geschadet und werde es wohl auch weiterhin nicht. Die Planungen für die 44. Auflage werden dann schon bald beginnen.

