Offensivmann Merveil Tekadiomona verlässt den SC Velbert

Velbert. Merveil Tekadiomona, der Offensivspieler des SC Velbert, schließt sich dem Oberliga-Rivalen 1. FC Monheim an. Er trug drei Jahre das SC-Trikot.

In der kommenden Saison kann der SC Velbert nicht mehr mit Offensivmann Merveil Tekadiomona planen. Der Fußball-Oberligist muss den 24-Jährigen in Richtung Monheim ziehen lassen.

Drei Jahre lang spielte der Düsseldorfer für den SC, jetzt hat er sich dem Liga-Konkurrenten 1. FC Monheim angeschlossen. Die Verpflichtung gab Tekadiomonas neuer Verein in den sozialen Medien bekannt. Tekadiomona hat in seiner Jugend unter anderem beim BV 04 Düsseldorf gespielt, ehe er im Seniorenbereich direkt in der Oberliga Niederrhein zum Einsatz kam, in der er seit sechs Jahren, die Hälfte davon beim SC Velbert, spielt und bereits auf 123 Einsätze (19 Tore / 22 Vorlagen) kommt.

Fleißig und ehrgeizig

„Merveil hat in diversen Partien gegen uns stets gezeigt, dass er viele Facetten in seinem Spiel hat. Er ist zügig unterwegs, technisch versiert, ein absoluter Teamplayer und darüber hinaus variabel im offensiven Bereich einsetzbar“, kommentierte Karim El Fahmi, Geschäftsführer des 1. FC Monheim, den Transfer auf der Facebook-Seite des Vereins. Tekadiomona sei extrem fleißig sowie ehrgeizig und er wolle laut El Fahmi noch einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung nehmen.

„Auch wir glauben an diesen Schritt und wollen ihn dabei begleiten. In unseren Gesprächen hat er darüber hinaus den Eindruck bestätigt, den wir bereits im Vorfeld über unseren Co-Trainer und unseren Co-Kapitän gewinnen konnten. Merv ist ein ganz feiner Junge mit einer klaren Vorstellung was er erreichen und einem Team geben will. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die gemeinsame Zeit“, heißt es in der Mitteilung weiter.