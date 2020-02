Oberliga: Neue Termine für abgeblasenen Spieltag stehen

Velbert. Die Partien des am Sonntag ausgefallen Oberliga-Spieltages sind bereits neu terminiert. Der TVB ist bereits am 15. Februar im Nachhol-Einsatz

Die Jahrespremiere musste um eine Woche verschoben werden. Am vergangenen Sonntag stand am Niederrhein der erste komplette Oberliga-Spieltag des neuen Jahres auf dem Plan – er wurde Opfer von Sabine. Alle acht Spiele wurden wegen des Orkantiefs abgesetzt. Die Nachhohl-Termine sind allerdings bereits zügig angesetzt.

In gut einer Woche holt der TVD Velbert seine Partie beim FC Kray nach. Anstoß in Essen soll am Mittwoch, 19. Februar, um 19.15 Uhr in der KrayArena an der Buderusstraße sein.

Clubberer an Karneval im Einsatz

Auch der SC Velbert kann seine Heimpartie gegen die Spvg Schonnebeck recht schnell nachholen. Gespielt werden soll am Karnevals-Sonntag, Anstoß ist am 23. Februar um 15 Uhr in der BLF-Arena.

Ein bisschen länger wird es bei der SSVg Velbert dauern. Ihre Partie beim Essener Traditionsverein ETB Schwarz-Weiß wird auf den Ostermontag gelegt, Anstoß am Uhlenkrug ist am 13. April (15 Uhr).

Der verlegte Spieltag:

FC Kray - TVD Velbert (Mittwoch, 19. Februar, 19.15 Uhr)

SC Velbert - Spvg Schonnebeck (Sonntag, 23. Februar, 15 Uhr)

1. FC Bocholt - SF Niederwenigern

Germania Ratingen - 1. FC Kleve

VfB Hilden - Spfr. Baumberg (alle Sonntag 23. Februar )

ETB SW Essen - SSVg Velbert (Montag, 13. April, 15 Uhr)

1. FC Monheim - SC Union Nettetal

TSV Meerbusch - Cronenberger SC

TuRU Düsseldorf - SV Straelen (alle Mo., 13. April, 15 Uhr)