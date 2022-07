Niederbergisches Trio verschlägt es in die Essener Gruppe

Umzug: Auch die Union (blau), hier gegen den SC Breite Burschen in der vergangenen Saison, spielt wie die Nachbarn Siepen und Blau-Weiß Langenberg statt in Gruppe 2 in Gruppe 3 der Frauen-Kreisliga.

Niederberg. Die neue Staffel-Einteilung in der Kreisliga zwingt Union Velbert, SF Siepen und BW Langenberg zum Umzug in eine weniger vertraute Umgebung

Ähnlich wie in der Bezirksliga die SSVg Heiligenhaus müssen sich auch die niederbergischen Frauenfußball-Teams in der Kreisliga A an eine neue Umgebung gewöhnen. Denn die drei heimischen Teams werden in der kommenden Saison in einer anderen Staffel spielen.

Der Fußballverband Niederrhein hat die neue Gruppen-Einteilung bekannt gegeben (die Spielpläne sollen in Kürze folgen) und dabei die Anzahl der Staffeln reduziert: Vergangene Saison waren es noch neun, diesmal sollen die Teams mit acht auskommen.

BW Langenberg, SF Siepen und Union bleiben in einer Gruppe

Was für das niederbergische Duo dabei schon einmal wichtig ist: Es bliebt zusammen. SV Union Velbert, Sportfreunde Siepen und Blau-Weiß Langenberg spielen weiter in ein und der selben Gruppe. Nur ziehen sie jetzt um: Von Staffel 2 in Staffel 3.

Während die Heiligenhauserinnen in der Bezirksliga allerdings auch in der neuen Gruppe etliche alte Bekannte treffen, wagen sich die niedergergischen Kreisliga-Teams auf neues Terrain. Sie sind nämlich nun von der „bergisch-niederbergischen Gruppe“ in eine „Essener Gruppe“ versetzt worden.

Statt Jägerhaus-Linde oder Breite Burschen Barmen heißen die Gegner nun Adler Union Frintrop, oder DJK Sportfreunde Katernberg.

Gleich neun Essener Teams sind in dieser Gruppe der Frauen-Kreisliga A, hinzu kommen SuS Niederbonsfeld II und SF Niederwenigern II aus der Nachbarstadt Hattingen sowie Blau-Weiß Mintard II, die das Feld der 15 Teams komplettieren.

Die Kreisliga Staffel 3:

DJK SF Katernberg,

Tura Essen,

Blau Weiß Mintard II,

SuS Niederbonsfeld II,

SF Niederwenigern II,

Teutonia Überruhr,

VfL Sportfreunde 07 9er,

DJK Adler Union Frintrop,

Essener SG 99/06,

SC Frintrop 9er,

TuS Essen-West 81 II,

SpVgg. Steele 03/09 II,

Sportfreunde Siepen

SV Union Velbert,

Blau-Weiß Langenberg.

