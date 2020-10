Niederbergischer NHC: Herrenteams setzen Erfolgsserien fort

Erfolgreicher Heimspieltag für die Handball-Herren des Niederbergischen HC. In der Bezirksliga holten die NHC-Amateure im Waldschlösschen den vierten Sieg, auch die zweite Garde gewann ihre Partie in der Kreisliga.



Niederbergischer HC TV - Beyeröhde 40:23.

Die Rollenverteilung war klar. Die Niederberger, welche bis dato alle ihrer drei Saisonspiele gewinnen konnten, empfingen den sieglosen TVB. Die NHC-Amateure sollten ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht werden.

Im Gegensatz zur Vorwoche fanden die Hausherren besser zu ihrem Tempospiel. Insbesondere eine kompakte Defensive legte dafür den Grundstein. Tore im Tempogegenstoß oder in der zweiten Welle bescherten dem Schöne-Team eine stetig anwachsende Führung. Zur Halbzeitpause stand es bereits 22:10. Auch in der zweiten Hälfte waren die Niederberger klar spielbestimmend und ließen den Fuß auf dem Gaspedal. Jeder der NHC-Feldspieler konnte zumindest einen Treffer erzielen. Nach 60 gespielten Minuten stand es schließlich 40:23 und die erste Herrenmannschaft des Niederbergischen HC, der vierte Sieg der Saison war perfekt.

NHC: Schlobach, Hoffmann – Hülsiepen (3), Ufermann (8), L. Teubner (5), Zantes (2), A. Lenz (1), Hennenberg (2), Steinhoff (2), Teunnissen (2), Kopras (7), Pfeifer (6), Kübler (2).

Niederbergischer HC II - Cronenberger TG V 24:20.

Erneut ohne ihren berufsbedingt verhinderten Trainer Martin Coenen traten die zweiten Herren des NHC in der Kreisliga an. Handball-Bezirksliga an. Zwar waren die Niederberger favorisiert, doch fanden sie nicht konstant zu ihrem Spiel, zudem mussten sie auf einige Leistungsträger verzichten. So fehlten mit Martin Coenen, mit Nico Reinecke, Frederic Schlürscheid, Fynn Hartmann und Steffen Kuge gleich vier etatmäßige Rückraumspieler.

Doch an der Erwartungshaltung änderte dieser Umstand denkbar wenig. Die Hausherren begannen auch gut ins Spiel und führten in der 11. Spielminute mit 6:1. Angeführt von Abwehrchef Lennard Kühne präsentierte sich die NHC-Defensive sehr engagiert. In der Offensive schlossen die Niederberger indes über die zweite Welle oder im strukturierten Positionsspiel ab. Nach einer Oberschenkelverletzung von Alessandro Die Florio, die den Rückraum des NHC noch weiter ausdünnte, erlitt das Spiel der Hausherren allerdings einen Bruch. Die Abwehr stand in der Folge nicht mehr so gut wie zuvor und die routinierten Cronenberger verstanden es, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Bis zur Pause verkürzten die Gäste auf 11:7.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte fanden die Niederberger nicht zur Leistung der Anfangsminuten. In der Offensive bekam der Niederbergische HC die Gäste nicht mehr in Bewegung, was zu einigen schwierigen Abschlüssen über die Außenspieler führte.

Zwar kamen die Hausherren auch auf diese Weise zu vereinzelten Treffern, nennenswert absetzen konnten sie sich aber zunächst nicht. Erst gegen Mitte der zweiten Hälfte verhalfen einige Tempogegenstöße den Niederbergern zu einfacheren Toren und einer Sechs--Tore-Führung. Doch auch zu diesem Zeitpunkt war die Begegnung noch nicht entschieden, da die Cronenberger gegen Ende des Spiels noch einmal herankommen konnten. Letztendlich behielt die NHC-Reserve jedoch die Nerven und gewann die Partie mit 24:20.

NHC II: Bruins, Streibelt – C. Bernau (5), Ma. Berndt (1), Siegmar (2), C. Lenz (1), Felchner (7), Adler, Jäger, Mathes (4), Kühne (2), Di Florio (2).