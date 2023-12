Neviges Bezirksoberligst gewinnt mit stark dezimiertem Kader gegen HSG am Hallo Essen. Was Co-Trainer Hanet hervorhebt.

Mit einem 35:27-Heimsieg gegen die HSG am Hallo Essen II hat sich die erste Herrenmannschaft des Niederbergischen HC in der Bezirksoberliga in die Winterpause verabschiedet. In Marc Teunnissen, Lars Teubner, Phillip Zantes, Sebastian Schneider, Alexander Lenz, Christian Lenz und Jakob Barning fehlten den Niederbergern gleich sieben Spieler. Auch Trainer Bernd Mettler musste krankheitsbedingt aussetzen und wurde von Co-Trainer Lukas Hanet vertreten.

Florian Jäger und Frederic Schlürscheid aus der zweiten Mannschaft füllten den Kader auf und legten einen sehenswerten Start hin. Ein physisch starker Mittelblock mit Jäger und Carl Illesy waren das Fundament einer stabilen 6:0-Deckung. Im Angriff spielte der NHC indes überlegt und geduldig, was aussichtsreiche Chancen über alle Positionen zur Folge hatte. Bis zur Halbzeitpause erspielten sich die Hausherren eine 16:11-Führung.

Niederbergischer HC verliert nach der Pause den Rhythmus

Der Seitenwechsel tat dem NHC zunächst nicht gut. Sowohl offensiv als auch defensiv taten sich die Niederberger nun schwer und es fehlte die nötige Geduld im Aufbauspiel. Hinzu kam, dass auch Florian Jäger verletzungsbedingt ausfiel. Sein Nebenmann Carl Illesy war aufgrund zwei zuvor erhaltener Zeitstrafen ebenfalls in seinen Bemühungen beschränkt. Dies sorgte dafür, dass der NHC seine Stabilität verlor und die Essener phasenweise bis auf zwei Treffer verkürzen konnten.

Die Einwechslung von Torhüter Jannik Zündorf sowie die Regie von Routinier Matthias Boll sollten jedoch Schlimmeres für die Hausherren verhindern. Die Schwächephase konnten sie überwunden und das Spiel letztendlich mit 35:27 deutlich gewinnen. Co-Trainer Lukas Hanet lobte sein Team: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, sie hat den Widrigkeiten getrotzt und ein gutes Heimspiel absolviert. Durch die Schwächephase sind wir gemeinsam gut durchgekommen und konnten andeuten, was in uns steckt.“

Der Niederbergischen HC überwintert nach diesem neunten Sieg auf Platz vier der Bezirksoberliga. Das nächste Spiel findet am 20. Januar bei DJK Altendorf 09 statt.

So haben sie gespielt

Niederbergischer HC – HSG am Hallo Essen II 35:27 (16:11).

NHC: Zündorf, F. Hanet – Pfeifer (5), Packhäuser (3), Hennenberg (1), Jäger, Kopras (4), Boll (10), Felchner (4), Illesy (3), Schlürscheid, Berger (5).

