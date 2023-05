Niederbergischer HC: So haben sich die Teams verabschiedet

Neviges. Pleiten, Abstiege, Aufstiege, neue Trainer, Tränen und schlimme Verletzungen: So lief der letzte Spieltag für den Niederbergischen HC.

Verbandsliga: Niederbergischer HC – Wald-Merscheider TV 26:31 (14:14). Niederlage im letzten Saisonspiel – und auch in der finalen Partie blieb das Team von Trainer Daniel Lichtenstein nicht vom Verletzungspech verschont. Die Sommerpause kommt wie gerufen für den Sechsten.

Wie bereits in der Hinrunde entwickelte sich eine sehr ausgeglichene Begegnung, in der sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten. Stellenweise konnten sich die Niederbergerinnen, die erneut von einigen Spielerinnen der zweiten Mannschaft verstärkt wurden, auf 9:6 absetzen, mussten aber schon wenige Minuten später den Ausgleich zum 11:11 hinnehmen. Dem Spielverlauf entsprechend ging es für die beiden Kontrahenten beim Stand von 14:14 in die Kabinen.

Niederbergischer HC: Lena Eckhardt verletzt sich schwer

In der Halbzeitpause sprach Trainer Lichtenstein einige Schwachpunkte seines Teams an und lieferte zugleich Lösungsansätze für den zweiten Durchgang. Diese wurden von seinem Team zunächst auch gut umgesetzt, was eine 19:15-Führung in der 37. Spielminute zur Folge hatte. In der Folge merkte man den Gastgeberinnen jedoch an, dass sie in dieser Saison mit vielen Verletzungen und dem daraus resultierenden Kräfteverschleiß zu kämpfen hatten.

Auch im letzten Saisonspiel sollte es eine Spielerin des NHC erwischen: Rechtsaußen Lena Eckhardt verletzte sich so schwer am Knie, dass sie umgehend ins Krankenhaus transportiert wurde. Ihre Mitspielerinnen verließ währenddessen zunehmend die Kraft und der WMTV wusste dies auszunutzen. Ein 8:1-Lauf der Gäste sorgte für die Wende und auch ein beherztes Aufbäumen der NHC-Damen verhinderte letztendlich nicht, dass die Solingerinnen die Partie mit 31:26 für sich entscheiden konnten.

Die ersten Damen des Niederbergischen HC rutschten nach der Niederlage tabellarisch auf den sechsten Tabellenplatz ab. In Anbetracht der ständigen Personalsorgen dürfen sich 28 Punkte aus 24 Saisonspielen allerdings sehen lassen.

NHC-Herren starten mit neuem Trainer in der neuen Bezirksoberliga

Landesliga: Niederbergischer HC –Wald-Merscheider TV 24:38 (10:18). Gegen den Wald-Merscheider TV kamen die Niederberger unter die Räder und treten als Tabellenletzter den Gang in die Bezirksoberliga an – Trainer Thomas Schöne wird in der kommenden Saison nicht mehr auf der Bank des NHC sitzen. Hatten die Niederberger das Hinspiel in Solingen noch recht knapp gestalten können, gerieten sie im Rückspiel von Beginn an unter die Räder.

Offensiv kam das Team von Trainer Thomas Schöne nur sehr selten zur Geltung und konnte in den ersten zehn Spielminuten lediglich zwei Treffer erzielen. Der WMTV nutzte dies, um sich rasch eine deutliche Führung zu erspielen und diese auch bis zum Pausenpfiff zu verwalten. Insbesondere über ihre starken Kreisläufer kamen die Gäste immer wieder zu erfolgreichen Abschlüssen.

Nachdem beim Stand von 10:18 die Seiten gewechselt wurden, setzte sich der Spielverlauf unverändert fort. Die Gäste waren dominant und ließen dem NHC zu keinem Zeitpunkt des Spiels eine nennenswerte Chance. Konsequenz daraus war ein stetig anwachsender Rückstand der Hausherren, die sich insgesamt ihrem Schicksal fügten.

Niederbergischer HC: Mettler übernimmt von Schöne

Nach 60 gespielten Minuten stand eine deutliche 24:38-Niederlage des Niederbergischen HC gegen den Wald-Merscheider TV zu Buche. Mit lediglich sechs Punkten aus 26 Spielen beenden die Niederberger die Landesligasaison auf dem letzten Tabellenplatz und steigen nach nur einer Saison bereits wieder ab.

In der kommenden Spielzeit werden die NHC-Herren somit in der neugegründeten Bezirksoberliga aktiv sein. Fest steht zudem, dass Thomas Schöne nicht mehr als Trainer der Niederberger fungieren und stattdessen Bernd Mettler die Leitung übernehmen wird. Auch der Kader dürfte in der Sommerpause erheblich verändert werden.

Bezirksliga: Niederbergischer HC II –SG TuRa Altendorf 16:13 (9:7). Am letzten Spieltag der Saison 2022/2023 empfing das Team von Trainer Martin Babetzki mit der SG TuRa Altendorf eine Truppe, für die es im Finale der Spielzeit noch um den zweiten Aufstiegsplatz ging. Letztendlich konnten sich die Niederbergerinnen, wie schon so oft in diesem Aufstiegsjahr, auf ihre hervorragende Defensive verlassen.

Während für die gastgebenden zweiten Damen des Niederbergischen HC bereits vor dem letzten Spieltag der Bezirksligasaison Platz eins und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga feststanden, war für die SG TuRa Altendorf das Erreichen des zweiten Aufstiegsplatzes rechnerisch noch möglich. Voraussetzungen dafür stellten allerdings ein Sieg des Tabellendritten aus Essen gegen den NHC sowie eine Niederlage des Tabellenzweiten LTV Wuppertal II im abendlichen Spiel in Überruhr dar.

Dementsprechend motiviert starteten die Gäste in das Duell. Offensiv begannen die Essenerinnen mit viel Tempo und auch in der Defensive wurde mit viel Engagement gearbeitet. Dies brachte dem Tabellendritten zunächst eine Führung ein, doch der Favorit aus Niederberg stellte sich recht schnell auf seinen Gegner ein. Insbesondere defensiv erhielten die Niederbergerinnen immer mehr Zugriff und übernahmen bis zum Seitenwechsel die Kontrolle über die Partie.

Niederbergischer HC: Korzer und Seiltgens geben Laufbahnende bekannt

Der Start in den zweiten Spielabschnitt sollte sich ähnlich wie der Spielbeginn gestalten. Die Auswahl aus Essen gab den Ton an und erreichte so bis zur 40. Spielminute den Ausgleich. Mit viel Routine und einer starken Natascha Krause-Schimpf im Tor hatte das Babetzki-Team jedoch auch in dieser Phase das richtige Gegenmittel parat und setzte sich letztendlich verdient mit 16:13 gegen die SG TuRa Altendorf durch.

Besonders ärgerlich für die Essenerinnen war die Tatsache, dass die Konkurrenz aus Wuppertal am Abend verlor und somit ein Sieg für den Aufstieg in die Landesliga gereicht hätte. Ebendiesen Aufstieg feierten die Damen des Niederbergischen HC indes nach dem erfolgreichen Saisonabschluss gebührend. Mit 17 Siegen aus 18 Spielen ist dieser Aufstieg auch mehr als verdient. Davina Korzer und Ingrid Seiltgens gaben ihren Rücktritt bekannt, werden der Mannschaft aber neben dem Feld erhalten bleiben.

