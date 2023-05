Handball Verbandsliga Niederbergischer HC sichert sich in letzter Sekunde den Sieg

Velbert. Die Handballerinnen des Niederbergischen HC steigern sich gegen den LTV Wuppertal in der zweiten Hälfte – zittern am Ende aber um den Sieg.

Auf drei Niederlagen in Serie folgte für die erste Damenmannschaft des Niederbergischen HC in der Handball-Verbandsliga endlich wieder ein 24:23 (10:12)-Sieg.

Das Team von Trainer Daniel Lichtenstein empfing den LTV Wuppertal und setzte sich, trotz anhaltender Personalsorgen, knapp gegen die Gäste aus dem Tal durch.

Niederbergischer HC findet nur schleppend ins Spiel

Für ihr drittletztes Saisonspiel empfingen die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC am Samstagnachmittag mit dem LTV Wuppertal einen Vertreter des Tabellenmittelfelds. Mit zuletzt drei Niederlagen in Folge und insgesamt fünf Spielerinnen, für die die Spielzeit verletzungsbedingt bereits vorzeitig beendet ist, waren die Voraussetzungen für das Lichtenstein-Team erneut nicht die besten. In Anbetracht der Tatsache, dass der NHC mit lediglich sieben Feldspielerinnen antreten konnte, lautete die Vorgabe für das Duell mit dem LTV, vor allem offensiv mit viel Geduld zu spielen, um leichte Ballverluste und somit zu einfache Gegentore zu verhindern.

Dies gelang den Niederbergerinnen zunächst jedoch nicht wirklich. Überhastete Abschlüsse und ungenaue Anspiele ließen den Ballbesitz immer wieder wechseln. Hinzu kam, dass den NHC-Damen auch in der Defensive der nötige Zugriff fehlte. Dies führte dazu, dass der LTV immer wieder zu einfachen Toren kam und sich eine dauerhafte Führung erspielen konnte. Entscheidend absetzen konnten sich die Gäste allerdings nicht und so blieben die Niederbergerinnen stets in Schlagdistanz. Gegen Ende der ersten Hälfte verbesserte sich der NHC vor allem defensiv und verkürzte bis zum Seitenwechsel auf 10:12.

Niederbergischer HC dreht das Spiel

Seine beste Phase hatte der NHC unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Vier Treffer in Folge brachten den Gastgeberinnen die 14:12-Führung ein, die auch für einen Großteil des zweiten Durchgangs Bestand haben sollte. In der Defensive verbesserten sich die Niederbergerinnen nochmals und stoppten den LTV nun konsequent, ohne unnötige Zeitstrafen zu produzieren. Auch offensiv zeigte das Lichtenstein-Team nun eine bessere Leistung und spielte die Abwehr der Gäste ein ums andere Mal gekonnt auseinander.

In Anbetracht der dünnen Personaldecke hätte mit fortschreitender Spieldauer ein konditioneller Einbruch der NHC-Damen vermutet werden können, dieser blieb jedoch aus. Immer wieder konnten sich die Niederbergerinnen auf drei Treffer absetzen und den LTV somit dauerhaft unter Druck setzen. Um Kräfte zu sparen, forderte Trainer Lichtenstein in einer Auszeit nochmals, dass im Angriff mit viel Geduld gespielt werden solle. Dies nahmen seine Spielerinnen aber einige Male zu wörtlich und spielten ihre Angriffe bis zum passiven Warnzeichen aus, nur um dann zu hektisch abzuschließen.

Felchner erzielt das entscheidende Tor

Dies brachte den LTV Wuppertal kurz vor dem Spielende zurück in die Partie – in der 59. Spielminute fiel der Treffer zum 23:23. Für die Entscheidung sorgte dann Janina Felchner, die mit einem beherzten Wurf für den 24:23-Endstand sorgte.

Die ersten Damen des Niederbergischen HC durften sich somit über ihren 13. Saisonsieg freuen. Personell gesehen werden die Niederbergerinnen ihre zwei verbleibenden Meisterschaftsspiele verstärkt bestreiten, da einige Spielerinnen der zweiten Mannschaft aushelfen können.

So haben sie gespielt

Niederbergischer HC –LTV Wuppertal 24:23 (10:12)

NHC: Ahrens, Gloger – Eckhardt (3), Felchner (3), E. Salonski, Laufmann (1), Suhre (2), Breddemann (11), Krug (4).

