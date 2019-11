Ein ebenso schwieriges wie attraktives Pokalspiel bestreiten die Handball-Damen des Niederbergischen HC am heutigen Samstag.

Der Verbandsligist empfängt im Viertelfinale des HVN-Pokals den Oberligisten GSG Duisburg. Anwurf ist heute um 18 Uhr in Neviges in der Halle Waldschlößchen. Mit einem Sieg würden die Niederbergerinnen das Halbfinale auf Verbandsebene erreichen, Gegner und Termin stehen übrigens schon fest, es würde am 22. Februar bei Fortuna Düsseldorf gespielt.

Weiterkommen wäre eine Überraschung

Das wäre sicher ein toller Erfolg, aber auch eine Überraschung. Denn am heutigen Samstag übernehmen die Gäste aus Duisburg als höherklassiges Team die Favoritenrolle. Die GSG steht in der Oberliga auf Platz elf.

Immerhin: Die NHC-Damen haben den Heimvorteil und konnten zuletzt nach einer schwächeren Phase in der Meisterschaft überzeugen. Die vergangenen beiden Spiele in der Verbandsliga hat das Team von Trainer Harald Milde gewonnen. Auch in der ersten Runde des HVN-Pokal gaben sich der NHC-Damen keine Blöße: Gegen die HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden II gewannen sie mit 25:22.