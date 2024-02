Niederbergischer HC hält am Saisonziel Aufstieg weiter fest

Niederberg Ambitionierte Ziele trotz personellen Umbruchs und erheblicher Verletzungssorgen: NHC-Handballerinnen haben noch einen steinigen Weg vor sich:

Die Handballerinnen des Niederbergischen HC möchten in die Oberliga aufsteigen – idealerweise bereits am Ende der laufenden Saison. Dass für dieses Unterfangen in diesem Handballjahr zugleich der beste und der schlechteste Zeitpunkt ist, hat mehrere Gründe. Der Tatsache, dass voraussichtlich die Hälfte der Verbandsliga-Teams für den Aufstieg berechtigt sein wird, steht der nächste Abschnitt eines langwierigen Umbruches sowie massive Personalsorgen in den Reihen der ersten Damen des NHC gegenüber.

Neue Spielerinnen, neuer Trainer, neue Systeme

Seit nunmehr zwei Jahren befindet sich die Verbandsliga-Auswahl des Niederbergischen HC in einem stetigen Umbruch. Vergleicht man den heutigen Kader mit dem aus der Saison 2021/2022, so findet man nur noch eine Handvoll bekannter Gesichter. Aus unterschiedlichsten Gründen verließen in den vergangenen Monaten und Jahren angestammte Spielerinnen das Team oder sogar den Verein und es rückten neue Akteurinnen nach.

Hinzu kam zu Beginn des Kalenderjahres 2023 ein vorgezogener Trainerwechsel – seitdem leitet Daniel Lichtenstein die Mannschaft. All dies führte dazu, dass sich die NHC-Handballerinnen nie wirklich einspielen und einen festen Block wie in der Vergangenheit bilden konnten. Neue Systeme und Ansätze brachten auch in dieser Saison immer wieder positive Impulse in das niederbergische Spiel, insgesamt fehlte es dem Lichtenstein-Team aber auch immer wieder an Konstanz.

Auch in dieser Saison wird das Team von Verletzungspech verfolgt

Neben personellen Veränderungen waren und sind allerdings auch immer wieder massive Verletzungssorgen ein großes Problem für die Frauen des Niederbergischen HC. Aktuell befindet sich der NHC, wie bereits vor einem Jahr, in einer Situation, in der man kaum eine spielfähige Mannschaft stellen kann. Teils langwierige Verletzungen, die gleich mehrere Spielerinnen betreffen, verhindern dauerhaft eine Planung mit mehr als neun fitten Feldspielerinnen.

„Schon die Rückrunde vergangene Saison war schwierig. Jetzt ist es noch einmal problematischer. Es sind auch Verletzungen, die man nicht verhindern kann. Dass immer alles auf einmal kommt und somit gleich vier Spielerinnen langfristig ausfallen, ist natürlich dann das Problem. Im Februar werden wir mit zwei bis maximal drei Auswechselspielerinnen auskommen müssen.“, so Trainer Daniel Lichtenstein zur aktuellen Personalsituation.

Das Saisonziel Aufstieg ist in akuter Gefahr

Die Kombination aus Umbruch und Verletzungspech hinterließ selbstverständlich auch sportliche Spuren. Lichtenstein setzte sich und seinen Spielerinnen vor der Saison den Aufstieg in die Oberliga als das klare Ziel. Tatsächlich ist dieses Ziel in der laufenden Saison auch einfacher zu erreichen als je zuvor.

Aufgrund einer bevorstehenden Gründung einer zweiten Oberligagruppe, sind unter Umständen in dieser Spielzeit die besten sieben, acht oder sogar neun Mannschaften der Verbandsliga für den Aufstieg berechtigt. Die Personalnot sorgte jedoch immer wieder für die ein oder andere Niederlage des NHC und ließ diesen jüngst bis auf Platz neun abrutschen.

Somit stehen in den kommenden Wochen sehr wichtige Spiel für die Niederbergerinnen auf dem Programm, die je nach Ausgang für eine Rückkehr in den Aufstiegskampf oder ein vorzeitiges Verfehlen der Saisonziele sorgen könnten. Unter anderem geht es für den NHC gegen den aktuellen Tabellenletzten und -vorletzten. „Wir müssen diese Spiele gewinnen, wenn wir weiter im Rennen um die Oberliga-Qualifikation bleiben wollen.“, so Lichtenstein.

Vor allem im Hinblick darauf, dass die NHC-Frauen nach diesen machbaren Aufgaben nahezu ausschließlich gegen Top-Mannschaften antreten werden, dürfte ein Punktepolster immens wichtig werden. Ob der Niederbergische HC den widrigen Umständen trotzen und sein Saisonziel doch noch erreichen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht indes, dass bei den NHC-Damen keinesfalls langweilig werden wird.

Mehr Sport aus Velbert & Heiligenhaus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus