Niederbergischer HC: Damen feiern zweiten Saisonsieg

Mettmann. Die Verbandsliga-Damen des NHC haben das Debakel in Wipperfürth verkraftet. Mit dem 20:13 bei Mettmann-Sport gaben sie eine gute Antwort.

Um Nachholspiel vor ein paar Tagen waren die Damen des Niederbergischen HC beim SV Wipperfürth mit 10:36 regelrecht untergegangen.

Doch der Verbandsligist ließ auf das Debakel eine couragierte Leistung bei Mettmann-Sport folgen, die mit dem zweiten Saisonsieg belohnt wurde.

Der NHC präsentierte sich beim 20:13 (11:6) besonders in der Defensive in Topform und machte den Gastgeberinnen von Beginn an das Leben schwer.

Niederbergerinnen legen furios los

Die ersten sieben Treffer des Spiels gehörten dem Niederbergischen HC – erst in der 21. Minute musste das Milde-Team den ersten Gegentreffer hinnehmen. In der Offensive lief es hingegen nicht so gut für die Gäste. Einige technische Fehler und vergebene Chancen verhinderten eine deutlichere Führung als das 11:6.

Die zweite Hälfte sollte sehr ähnlich verlaufen. . Die Niederbergerinnen überzeugten defensiv, blieben offensiv aber insgesamt zu harmlos.

Die Gastgeberinnen zeigten sich kämpferisch und steckten nicht auf, konnten den Rückstand jedoch nicht nennenswert verkleinern. Am Ende der Partie ging die erste Damenmannschaft des Niederbergischen HC verdient als Sieger vom Feld – die Verbandsliga-Begegnung endete mit 13:20.

Trainer Harald Milde stimmte neben dem zweiten Saisonsieg und der deutlichen Leistungssteigerung auch ein Neuzugang den positiv: „Neben Madeleine Zimmermann und Katharina Kowalzik aus dem Nachwuchs wird uns demnächst auch noch Simone Breddeman verstärken Sie kommt vom Oberligisten SG Überruhr zu uns und passt sowohl sportlich, als auch menschlich super ins Team.“

NHC-Damen: Gloger, Lider, Hasenkamp – Spitzer, Ju. Küppers, Dunjic, Felchner,

Kupplich (3), Stürmer (2), Suhre (5), Jo. Küppers (3), Klem (3), Krug (4)