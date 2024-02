Daniel Lichtenstein musste auch gegen Mettmann-Sport improvisieren. Die vielen Ausfälle waren am Ende aber nicht zu kompensieren.

Langenberg Auch gegen Mettmann-Sport hadern die NHC-Handballerinnen mit ihrer dünnen Personaldecke. Am Ende ist die 22:25-Niederlage fast unausweichlich.

Auch gegen Mettmann-Sport hielten die Personalsorgen bei den Handballerinnen des Niederbergischen HC an. Mit lediglich zwei Ersatzspielerinnen empfing das Team von Trainer Daniel Lichtenstein einen Gegner, der tabellarisch vor der Partie hinter dem NHC einzuordnen war. Wie bereits in den vergangenen Wochen stimmten Wille und Einstellung, was sich jedoch nur bedingt auf das Spielfeld übertrug.

Defensiv kamen die NHC-Frauen gegen agile Gäste ein ums andere Mal einen Schritt zu spät und in der Offensive fehlte es am nötigen Druck. Die Begegnung verlief daher über weite Strecken des ersten Durchgangs auf Augenhöhe, in den Schlussminuten musste das Lichtenstein-Team der dünnen Personaldecke jedoch erstmals Tribut zollen. Wechsel waren nahezu nicht möglich und so schwanden die Kräfte zwangsläufig – ein 11:15-Rückstand zur Halbzeitpause war die logische Folge.

Aufholjagd der Gastgeberinnen wird nicht belohnt

Der Start in die zweite Hälfte sollte zunächst den Niederbergerinnen gehören. Defensiv war der NHC in dieser Phase deutlich besser und auch Torhüterin Nicole Ahrens konnte mit einigen Paraden ihren Teil beitragen. In den ersten acht Spielminuten des zweiten Abschnitts ließen die Lichtenstein-Damen keinen Gegentreffer zu, konnten ihrerseits jedoch auch nur einen eigenen Treffer erzielen.

Somit brachten sich die Niederbergerinnen selbst um den verdienten Lohn und verbrauchten darüber hinaus noch mehr Kräfte. Eine Auszeit in der 43. Spielminute sorgte dann noch einmal für einen Umschwung und brachte den NHC bis auf einen Treffer an die Gäste aus Mettmann heran.

In den Schlussminuten war der Akku der Gastgeberinnen dann restlos leer und die Niederlage war unausweichlich. Letztendlich unterlag der Niederbergische HC mit 22:25. „Wir hätten uns sicherlich aufgrund der Einstellung einen Punkt verdient, aber man bekommt halt keine Geschenke. Und am Ende hat uns auch die aus meiner Sicht ungleiche und ungerechte Verteilung der Zeitstrafen - wir sieben, der Gegner drei - die nötige Kraft gekostet.“, so NHC-Coach Lichtenstein nach der Partie.

Niederbergischer HC - Mettmann-Sport 22:25 (11:15)

NHC: Ahrens – Wichelhaus (1), Thamm (3), Dünn (4), Breddemann (7), Lemkau (1), Römer (4), L. Salonski, Hogrefe (2).

