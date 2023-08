Niederberg. Kreisauswahl-Torhüter, jetzt Trainer. Was Martin Babetzki am Handball fasziniert und wie sein Weg vom Wasser zwischen die Pfosten geführt hat.

Stellt man sich den idealen Trainer im Amateursport vor, so setzt sich eine Person zusammen, die mit viel Herzblut bei der Sache ist, Ahnung von der Materie hat und ihre Mitmenschen, also in erster Linie ihre Spielerinnen oder Spieler, erreicht und im Idealfall sogar begeistert.

Mit Martin Babetzki hat der Niederbergische HC einen Übungsleiter in seinen Reihen, der all diese Qualitäten mitbringt. Man darf getrost von einer Bereicherung für den NHC und den Amateurhandball im Allgemeinen sprechen.

NHC-Trainer: Anfänge in Langenberg und Hattingen

Die Handballkarriere des Martin Babetzki begann auf Umwegen. Für den gebürtigen Wuppertaler ging es zunächst in Richtung Schwimmbecken, da ihn seine Mutter in jungen Jahren in einem Schwimmverein anmeldete. Im Alter von neun Jahren wurde Babetzki jedoch von einem Nachbarn dazu überredet, doch mal mit zum Handballtraining – seinerzeit bei der Langenberger SG – zu kommen, was dessen Liebe zum Handballsport entfachte.

Weitere Berichte zum Handball in Niederberg

„Mir hat es am nötigen Talent gefehlt, um als Feldspieler für Aufsehen sorgen zu können, also führte mein Weg zwangsläufig zwischen die Pfosten“, sagt Babetzki. Dies allerdings nicht mehr bei der LSG, sondern beim TuS Hattingen. In dieser Rolle fand er seine sportliche Bestimmung und spielte sich sogar bis in die Kreisauswahl. Im Seniorenbereich war Babetzki in der Bezirksliga aktiv, musste seine Handballschuhe aber nach einiger Zeit aus beruflichen Gründen an den Nagel hängen. Noch einmal aktiv wurde er für die dritte Mannschaft des Niederbergischen HC, in der er seine Karriere als aktiver Sportler endgültig ausklingen ließ – eine Operation am Knie sorgte schließlich für den endgültigen Abschluss.

Babetzki hat schon früh als Trainer gearbeitet

Dass es Babetzki in das Amt des Trainers verschlagen würde, zeichnete sich bereits während seiner aktiven Handballzeit ab. Früh übernahm er die Leitung von Jugendmannschaften oder war als Torwarttrainer aktiv. Auch in diesen Rollen blühte er auf und so war es nur eine Frage der Zeit, bis er auch als Übungsleiter im Seniorenbereich tätig werden würde.

Angesprochen darauf, was diese Tätigkeit für ihn so interessant macht, folgte eine denkbar typische und ehrliche Antwort der sympathischen Frohnatur: „Trainer zu sein ist ein zweischneidiges Schwert. Es macht unheimlich viel Spaß, das Training vorzubereiten und im Training zu sehen, was klappt und was nicht klappt. Andererseits, am Spielfeldrand zu stehen und nicht direkt der Mannschaft helfen zu können, diese Hilflosigkeit, frisst einen manchmal schon auf. Aber es ist ein so erfüllendes und vielfältiges Hobby bei dem man vieles mit tollen Menschen gemeinsam organisieren kann, zusammensteht und bestenfalls zusammen Erfolge feiern kann. In schweren Zeiten kann man sich zudem gegenseitig aufbauen.“

Zweite Mannschaft des Niederbergischen HC auf der Erfolgswelle

Trainer im Amateursport, vor allem im Handball, wird man nicht des Geldes oder Ruhmes wegen – man übt dieses Amt aus Leidenschaft und Spaß an der Sache aus. Dass diese beiden Dinge auch für Martin Babetzki den Ausschlag geben, merkt man, sobald man sich mit ihm über das Thema Handball unterhält. Mit jedem gesagten oder geschriebenen Wort transportiert er seine Begeisterung und Hingabe für den, seiner Aussage nach „geilsten Sport der Welt“.

Martin Babetzki, Trainer der zweiten Mannschaft des Niederbergischen HC. Foto: Tim Bertram

Dass sich diese Begeisterung auch auf seine Spielerinnen und Spieler überträgt, zeigte sich zuletzt in der vergangenen Saison. Mit der zweiten Damenmannschaft des Niederbergischen HC, bei der Martin Babetzki seit der Saison 2020/2021 als Trainer aktiv ist, schaffte der 45-jährige Leiter eines Familienzentrums in Heiligenhaus, den sehr souveränen Aufstieg aus der Bezirks- in die Landesliga.

Babetzki hält ein Plädoyer für den Handballsport

Selbstverständlich spielt im Amateursport auch die Balance zwischen Privatleben und Sport eine wichtige Rolle. Der zweifache Vater kann sich in diesem Zusammenhang stets der bedingungslosen Unterstützung seiner Frau sicher sein – eine nicht selbstverständliche Grundvoraussetzung, um dem zeitaufwendigen Hobby dauerhaft nachkommen und gerecht werden zu können.

Wie wichtig ihm die Sportart Handball ist, zeigt ein flammender Appell, den Martin Babetzki abschließend hält: „Ich mache mir sehr viele Gedanken über den Sport an sich. Und deshalb mein Aufruf an alle Sportbegeisterten: Geht zum Handball! Egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. Es ist nie zu spät für den geilsten Sport der Welt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus