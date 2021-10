Newcomerin der Velberter SG gewinnt Bronze bei der DM

Ochsenhausen. Dreifach war die Velberter SG bei der Taekwondo-Meisterschaft vertreten. Für die Jungs lief es anders als für das Mädchen nicht wie erhofft.

Ein Team der Velberter SG (VSG) war dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft im Taekwondo, die in Ochsenhausen (nahe Ulm) stattfand. Flavio Spano, Jason Ewert und Emilia Brilz starteten für die VSG in der Kadetten-Klasse.

Für Jason Ewert lief das Turnier nicht wie erhofft: „Noch etwas eingerostet von der langen Pause konnte er die Anweisungen des Trainers nicht umsetzen“, befand Trainer Christian Geelen. Er schied ohne Medaille aus.

Velberter SG: Flavio Spano verpasst die Medaille nur knapp

Flavio Spano, der in dieser Klasse zum ersten Mal startete, ging als Favorit an den Start. Nach einem Freilos in Runde eins stand er direkt einem Athleten aus dem Bundeskader gegenüber. Zwei Runden lang beherrschte Flavio Spano seinen Gegner, der dann aber immer mehr aufholte und am Ende knapp mit 30:29 den Kampf gewann. „Leider wurde Flavios gute Leistung nicht in Edelmetall umgesetzt“, bedauerte sein Trainer Christian Geelen.

Für Emilia Brilz war die Teilnahme an der DM der erste Wettkampf seit zwei Jahren. Sie fand dennoch gut in den Kampf und erreichte schließlich das Halbfinale. Dort unterlag sie nur knapp nach starker Leistung und sicherte sich die Bronzemedaille.

Da nun Turniere wieder stattfinden dürfen, steht als nächstes ein Bundesranglistenturnier in Halle an der Saale auf dem Plan, dann im Dezember die NWTU-Landesmeisterschaft, bei der das komplette Wettkampfteam der Velberter SG starten wird.

